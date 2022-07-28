Рівноцінно поразки у війні: експерт розповів, чому путін не віддасть Херсон

Російське керівництво не виводитиме війська з Херсона

Для російського диктатора володимира путіна втрата Херсона буде рівноцінна поразці у всій війні, а тому залишати його він не дозволить.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним, кремль та російський генштаб ніколи не підуть на виведення своїх військ з окупованого міста.

"Втратити єдиний узятий обласний центр — для нього (путина, — ред.) це буде рівно поразці у всій війні", — сказав він.

Тому, за його словами, не варто розраховувати на те, що росія піде на черговий "жест доброї волі" не варто.

Втім, він додав, що якщо російські солдати усвідомлюють всю безвихідь витівки та втечуть, то жодний генштаб і путін їх уже не зупинить.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 липня жителі Херсона повідомили про масований ракетний удар по Антонівському мосту, який з’єднує Херсон із лівим берегом Дніпра.

Попри те, що міст уцілів, він більше не придатний для того, щоб перекидати по ньому якусь техніку.

Водночас радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що росіяни почали перекидання військ з Донбасу на південь України, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ.