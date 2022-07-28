Равноценно поражению в войне: эксперт рассказал, почему путин не отдаст Херсон

Российское руководство не станет выводить войска из Херсона

Для российского диктатора владимира путина потеря Херсона будет равноценна поражению во всей войне, а потому оставлять его он не позволит.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным, кремль и российский генштаб никогда не пойдут на вывод своих войск из оккупированного города.

"Потерять единственный взятый областной центр – для него (путина, — ред.) это будет равно поражению во всей войне", — сказал он.

Поэтому, по его словам, не стоит рассчитывать на то, что россия пойдет на очередной "жест доброй воли" не стоит.

Впрочем, он добавил, что если российские солдаты осознают всю безысходность затеи и побегут, то никакой генштаб и путин их уже не остановит.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 июля жители Херсона сообщили о массированном ракетном ударе по Антоновскому мосту, который соединяет Херсон с левым берегом Днепра.

Несмотря на то, что мост уцелел, он больше не пригоден для того, чтобы перекидать по нему какую-либо технику.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне начали переброску войск с Донбасса на юг Украины, чтобы попытаться сдержать контрнаступление ВСУ.