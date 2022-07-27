"Теперь пешеходный": появились первые кадры серьезных разрушений Антоновского моста после удара ВСУ

Оккупанты долгое время отказывались подтверждать разрушение переправы

Ночью 27 июля украинские Вооруженные Силы нанесли удар по одному из важнейших логистических объектов Херсонщины, который оккупационная российская армия использовала для своих преступных целей – Антоновскому мосту. Россияне, уже по привычной схеме, категорически отказывались признавать существенные повреждения моста, соединяющего временно оккупированный Херсон с левым берегом региона, однако первые кадры с места прилета говорят сами за себя.

Первое видео последствий филигранных ударов украинских защитников было опубликовано на странице "Мост Херсон" в Твиттере. На кадрах четко видны сильные пробоины и арматуру, в то же время перекрытие полностью не рухнуло — теперь проезд по Антоновской переправе в Херсоне невозможен, по нему можно передвигаться исключительно пешком.

Следует отметить, что информацию о серьезных повреждениях логистическому объекту подтвердил и советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. По его словам, целью Вооруженных сил Украины является не разрушение всего Антоновского моста, а полное разрушение планов врага.

"Все мы хотели узнать, насколько серьезно ВСУ повредили Антоновский мост в Херсоне. И информация более чем отрадная — проезд по нему невозможен, а ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь", – рассказал он.

Кроме того, спутниковый снимок после удара ВСУ по посту обнародовал и журналист Андрей Цаплиенко:

Фото последствий удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

Ранее "Телеграф" обнародовал всю имеющуюся информацию, известную об ударе Вооруженных украинских сил по Херсонскому мосту.

Также напомним, что уничтожение одного из главных логистических объектов Херсонщины спровоцировало поток угроз со стороны россиян по расширению зоны так называемой "спецоперации" вплоть до украинской Одессы.