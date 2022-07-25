Генерал Маломуж: Ніякої героїчної битви за Херсон від росіян чекати не варто

Українські захисники мають діяти швидко та рішуче, вважає генерал-лейтенант

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ закінчують чи вже закінчили підготовку до контрнаступу на Херсонському напрямку.

А радник глави Офісу президента Олексій Арестович запевняє, що доки російська армія зберігатиме здатність до наступу, у масштабному контрнаступі ЗСУ немає жодного сенсу.

У свою чергу радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зазначає, що переломний момент на фронті Херсонщини вже настав – і регіон може бути звільнений від російської окупації до вересня.

Про важливість розвитку наступальних дій на Херсонському напрямку "Телеграфу" розповів генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Гра на випередження

На думку генерала Маломужа, зараз стратегія росії – накопичити нові сили, нові підрозділи. Усі регіони, зазначає він, зобов’язали мобілізувати у найкоротші терміни 500-600 осіб із військовим досвідом. Це дозволить країні-агресорові згенерувати 10-12 тисяч людей.

"Насамперед їх хочуть кинути з іншими військами, які проходять передислокацію (із трьох батальйонів роблять, наприклад, один через великі втрати на Донбасі), у наступ на Донецькій області. Але й на південь теж. І поки що росіяни формують резерви, нам слід скористатися ситуацією — і розвивати контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. Можливо, також на Запорізькому. Там, де ми маємо потужні перспективи.Там, де росія в даний момент не здатна посилити свої можливості, підтягнути танки, артилерію і так далі. Така ситуація склалася зараз саме на Херсонщині", – наголошує Микола Маломуж.

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Генерал звертає увагу, що вже створено передумови для оточення частини російського угруповання у районі Високопілля.

І це, безперечно, позитив. Але в жодному разі не можна зупинятися, упевнений він.

"Слід грати на випередження, – каже Микола Маломуж. – Продовжувати знищувати інфраструктуру противника. Бити по складах, по мостах – як це робиться у випадку з Антоновським. Перекриваючи кисень оркам у сенсі поставок боєприпасів і техніки. Відрізаючи одночасно і шляхи до відступу. Все це створює умови страху та дефіциту".

Але важливо, акцентує генерал, не тягнути, доки супротивник не зібрав додаткових військ. Поки не розпочав потужний наступ на Донецькому напрямку, не посилив позиції на півдні.

"Продовжуючи поки що тактичні наступи, ми повинні готувати і стратегічні наступальні операції. Втілюючи в реальність слова верховного головнокомандувача про швидке звільнення півдня", — наголошує Микола Маломуж.

Росіяни втечуть або почнуть здаватися

Йдеться, продовжує генерал, про підготовку системних наступальних операцій, про флангові удари, проведення диверсійних операцій спеціальними військами України. Останні, упевнений екс-глава Зовнішньої розвідки, мають активніше діяти на тимчасово окупованих територіях. Не десь локально щось підривати (хоч це також важливо), а планомірно знищувати склади, мости, аеродроми, штаби самостійно – і наводити на них реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

"Сконцентрувавши потрібні сили та засоби — важливо завдати потужного раптового комплексного удару. Щоб це було не локальне оточення, а глобальне. За словами голови міноборони Олексія Резнікова, у нас до мільйона людей протистоїть російській агресії.

Мова не лише про військовослужбовців ЗСУ. Це і представники нацполіції, і спецпідрозділи, і спецслужби, і підрозділи Головного управління розвідки, Нацгвардії, СБУ тощо. Вони можуть діяти нестандартно, потужно, разом із відповідними військовими підрозділами. Звісно, з використанням іноземної техніки, особливо ракетних систем, – наголошує Микола Маломуж. – Розумію, що керівництво збройних сил та країни загалом веде відповідну підготовку, оцінює можливості. Але тут важливим є фактор часу. Так, може, у нас ще недостатньо ракет і танків. Але треба розуміти, що сили копимо не лише ми. І якщо росія перша кине в бій свої резерви, нам доведеться на це реагувати, перегруповувати свої, перекидати їх, у тому числі на Донецький напрямок. Краще, якщо першими завдамо потужного удару саме ми – на півдні. Поки росіяни та їх посібники не оговталися після великих втрат у районі Сєвєродонецька та на Луганщині в цілому".

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Передумови для оточення Херсона для його звільнення – великі, вважає генерал. І росіян уже зараз бояться, що будуть відрізані від постачання, що їм переб’ють шляхи відступу.

"А коли ми їх відріжемо реально, вони, думаю, будуть бігти або здаватися за повною програмою. Жодної героїчної битви за Херсон від росіян чекати не варто. Але для цього потрібно створити відповідні умови. І чим швидше, тим краще, — наголосив Микола Маломуж. – Цей буде і військовий, і психологічний, і політичний успіх України, бо далі ворог побіжить із Запорізької області, бо з’являться передумови для оточення та знищення росіян там, а потім здригнуться й інші фронти. операції провалилися, що навіть тактичні йдуть урознос, що їх масово знищують і беруть у полон, настане той перелом, про який ми мріємо. Початок великих змін, позитивних для нас".

Але важливо, наголошує генерал, використовувати наявне вікно можливостей. Коридор у часі, зазначає він, надзвичайно вузький. Мова про тижні.

"Тут і зараз росія не готова виставити проти нас нові формування та техніку. При цьому навіть розконсервовані нею старі танки – стріляють та вбивають. А якщо їх ще й кілька тисяч – це проблема навіть для "Джавелінів" та "Корсарів", які чудово себе показали як вбивці російських танків, – пояснює Микола Маломуж. – Тому я й кажу, що діяти слід швидко. У цьому, звісно, не можна афішувати наступи. Як природно і те, що вони мають бути ретельно спланованими".