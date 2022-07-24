Херсон в окупації: росіяни створили загони із зафарбовування української символіки

Росіяни у Херсоні воюють з українською символікою

Окупанти у захопленому Херсоні настільки бояться України, що збирають спеціальні "загони молоді" та відправляють їх зафарбовувати будь-яку українську символіку, яка з’являється на вулицях міст завдяки учасникам руху опору.

Як повідомив у своєму Фейсбуку перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, в окупованому місті росіяни активно борються з будь-якими нагадуваннями про Україну та прирівняли будь-яку демонстрацію української символіки, включаючи використання жовто-блакитних стрічок, до "екстремізму".

Крім того, росіяни оголосили нагороду за будь-яку інформацію про особу українських патріотів та їхнє місцеперебування, а також провели сотні обшуків у Херсоні та області.

Він додав, що окупанти також формують спеціальні групи нібито з місцевої молоді, котрі займаються тим, що зафарбовують будь-яку українську символіку на вулицях, а поверх неї малює триколори.

"Ось тільки чомусь на фото та відео матеріалах обличчя цієї "місцевої молоді" закриті масками, або ж зйомка ведеться зі спини", — додав він.

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Як повідомлялося раніше, після прицільних ударів по Антонівському мосту в Херсоні, окупанти почали максимально берегти свої життя і намагаються розміщувати свої бази ближче до житлових будинків і розміщуватися в об’єктах цивільної інфраструктури, сподіваючись, що ЗСУ не атакуватимуть їх через загрозу зачепити мирних. мешканців.