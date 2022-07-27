"Тепер пішохідний": з'явились перші кадри значних руйнувань Антонівського мосту після удару ЗСУ

Окупанти тривалий час відмовлялися підтверджувати руйнацію переправи

Уночі 27 липня українські Збройні Сили завдали удару по одному з найважливіших логістичних об'єктів Херсонщини, який окупаційна російська армія використовувала для своїх злочинних цілей — Антонівському мосту. Росіяни, вже за звичною схемою, категорично відмовлялися визнавати суттєві пошкодження мосту, який з'єднує тимчасово окупований Херсон із лівим берегом регіону, проте перші кадри з місця прильоту говорять самі за себе.

Перше відео наслідків філігранних ударів українських захисників було оприлюднено на сторінці "Мост Херсон" у Твіттері. На кадрах чітко видно сильні пробоїни та арматуру, водночас перекриття повністю не звалилося — тепер проїзд по Антонівській переправі у Херсоні неможливий, наразі по ньому можна пересуватися виключно пішки.

Варто відзначити, що інформацію щодо серйозних пошкоджень логістичному об'єкту підтвердив і радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. За його словами, метою Збройних сил України є не руйнація всього Антонівського мосту, а повна руйнація планів ворога.

"Всі ми хотіли дізнатись наскільки серйозно ЗСУ пошкодили Антонівський міст у Херсоні. І інформація більш ніж втішна — проїзд по ньому неможливий, а вдарили, за словами очевидців, як раз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат", – розповів він.

Крім того, супутниковий знімок після удару ЗСУ по посту оприлюднив і журналіст Андрій Цаплієнко:

Фото наслідків удару ЗСУ по Антонівському мосту у Херсоні

Раніше "Телеграф" оприлюднив усю наявну інформацію, котра відома про удар Збройних українських сил по Херсонському мосту.

Також нагадаємо, що знищення одного з головних логістичних об'єктів Херсонщини спровокувало потік погроз з боку росіян щодо розширення зони так званої "спецоперації" аж до української Одеси.