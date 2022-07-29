путину не нужна земля: Ющенко назвал настоящую цель россии в Украине

Глава Кремля имеет личные виды для Украины, ведь она для него является проектом "Антироссия"

Российский диктатор владимир путин имеет четкие причины, по которым регулярно заводит свою армию на территорию чужих странах. Главная причина кроется не в желании расширять россию, к чему уже начали готовиться некоторые кремлевские политики, а в необходимости поддерживать свой президентский рейтинг.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал третий президент Украины Виктор Ющенко. По словам бывшего политика, у российского лидера нет талантов ни в экономике, ни в вопросах безопасности страны, однако простых россиян нужно чем-то "ублажать", дабы они и дальше продолжали голосовать за "царя".

Ющенко уверен, что таким рычагом управления для путина давно стало создание надуманных внешних угроз. Украина же стала на его пути, как настоящий проект "Антироссия" — с любовью к свободе и демократии.

"Самое большое, чего во все времена боялся путин и сегодня особенно, для него украинский пример. Это же фильм о его кончине. Демократия и свобода, если они придут в россию, — это будет последний день существования политического режима путина", — объясняет Виктор Ющенко.

Читайте также: Категория Новости США У Байдена назвали ошеломляющую цифру убитых и искалеченных россиян в Украине В Белом доме считают, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение

По словам третьего президента, оккупация Крымского полуострова помогла путину переизбраться на очередной срок. Точно такие же действия Кремль осуществлял и во время Второй чеченской войны, и в ситуации с Сирией и Ливией. Нынешняя полномасштабная война с Украиной — очередное желание россии продемонстрировать "вездесущность" своей армии, которая якобы владеет оружием, "которое не имеет аналогов в мире".

"Сейчас мы видим, что это за армия. Для него [путина] есть миссия одна — это уничтожить Украину, уничтожить нацию, уничтожить государство. Потому что он считает, что это проект "Антироссия". Это так и есть. Это проект "Антироссия", ведь чем дольше Украина будет иметь опыт в демократии и свободе, тем меньше шансов остается у имперской россии", — говорит экс-политик.

Читайте также: Категория Украина В ходе боевых действий в Украине прогнозируют перелом – в МИД рф истерика Россияне чувствуют перелом в войне и все чаще закатывают истерики, западные спецслужбы уверены в победе ВСУ

Также Ющенко считает, что своими попытками отбирать чужие территории путин пытается развалить существующий мировой порядок, который ориентируется в основном на западные ценности. Цель у этого — проникнуть россии везде, где только можно, и "запустить метастазы распада мирового порядка".

"Ведь величие россии может быть продемонстрировано только на чьих-то руинах", — подытожил третий президент.

Напомним, ранее мы рассказывали, есть ли, по мнению западных политиков, какие-нибудь изменения в политике путина насчет временно оккупированных территорий Украины.

Также "Телеграф" писал, почему, скорее всего, спокойно отбить Херсон не удастся. Спойлер — этот город весьма важен для Кремля.