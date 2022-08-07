"путинский" трибунал уже близок: в ПАСЕ обнадежили заявлением

Военный суд против российского диктатора и его команды создадут в течение нескольких месяцев

В Парламентской ассамблее Совета Европы сообщили, что в течение нескольких месяцев будет создан трибунал по военной агрессии российского президента владимира путина, отдавшего приказ о полномасштабном вторжении в Украину. На скамье подсудимых окажутся и российские топ-чиновники.

Об этом заявил вице-президент ПАСЕ Александр Мережко в эфире программы "Воздух" на канале "Ходорковский Live". По словам европейского чиновника, проект устройства трибунала появится до конца года.

Он добавил, что на скамью подсудимых вместе с российским диктатором отправят сергея шойгу (председатель минобороны россии), николая патрушева (глава совбеза рф), дмитрия медведева (заместитель патрушева) и других представителей власти страны-агрессора, которые 21 февраля на камеру поддержали военное вторжение россии в Украину.

По словам вице-президента ПАСЕ, "путинский трибунал" могут устроить по типу Нюрнбергского, которым были осуждены преступления нацистов. А это значит, что может быть создан специальный договор, к которому присоединится большинство стран мира, или же военный суд будет создан на базе ООН или ЕС.

Мережко выразил надежду, что засадить путина и его приспешников будет проще, чем нацистов, ведь будет осуждаться им только одно преступление, доказательств которого достаточно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский кровавый диктатор владимир путин мог рискнуть начать полномасштабную войну против Украины, ведь верил в свою безнаказанность за этот поступок. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.