Война — день 165: ВСУ жгут склады россиян, а партизаны "кошмарят" оккупантов на Херсонщине

Оперативно о главном за 7 августа

В Украине идет 165-ый день с начала полномасштабного российского вторжения. Оккупанты продолжают предпринимать попытки продвинуться на Донецком направлении, хотя и перебрасывают войска к Херсону, чтобы не допустить успешного контрнаступления украинских защитников. Однако даже будучи в оккупации, украинцы продолжают оказывать сопротивление, устраивать взрывы на захваченных россиянами объектах и ликвидировать коллаборантов. ВСУ тем временем продолжают систематически уничтожать российские командные пункты и склады с боеприпасами, лишая оккупационные силы возможностей вести боевые действия.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли 7 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Россияне совершили обстрелы в направлении города Марганец, пгт Красногригорьевка, сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

00:00 В Грузии оппозиция предлагает ввести визы для россиян и белорусов.

"Исламский Джихад" выпустил по Израилю уже 350 ракет.

Информацию за 4 августа можно прочитать в сводке за четверг: "Война — день 162: "огневой вал" на Донбассе, новая угроза Харькову и Николаеву".

Что произошло 5 августа в Украине и мире можно узнать в нашей статье за пятницу: "Война — день 163: двоякая ситуация на Донбассе, Украина против Amnesty International".

А данные за 6 августа доступны в материале: "Война — день 164: битва за Донбасс, ядерный террор россии".