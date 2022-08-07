В Черном море вскоре заработает еще один порт на вывоз зерна: какой и когда

Пока что "зерновой коридор" продолжает работать согласно имеющимся договоренностям

После того, как порты Одессы и Черноморска успешно покинули сразу три сухогруза с зерном, украинские власти начали работу над полноценным запуском "зернового коридора". Это значит и включение в работу еще одного порта — "Пивденный", откуда также должны выйти несколько судов с продукцией на экспорт. Скорее всего, первые корабли отправятся к берегам Турции из этой точки в период с 8 по 14 августа, то есть на следующей неделе.

Такая информация поступила от замминистра инфраструктуры Мустафы Найема. На своей Facebook-странице чиновник отметил, что работа сразу трех портов в Черном море позволит Украине за месяц экспортировать около трех миллионов тонн агропродукции.

Конкретной даты начала работы Пивденного порта Найем не озвучил, однако отметил, что в планах — запуск на следующей неделе. Он поблагодарил всех сотрудников портов, которые работают быстро и слаженно в не самых благополучных из-за войны условиях.

Также чиновник напомнил, что накануне, 6 августа, в Украину зашло первое с конца февраля судно, которое готовится к наполнению зерном. Им стал балкер FULMAR S, который ожидают в Черноморске. К слову, корабль ходит под флагом Барбадоса.

По мнению Найема, за работу "зернового коридора" в обе стороны следует поблагодарить представителей Турции и ООН, ведь именно они сейчас являются гарантами безопасности судов, выходящих из украинских портов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько денег потерял бюджет Украины из-за вынужденной зерновой блокады, которую устроила российская федерация.