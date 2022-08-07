В шаге от Третьей мировой? Что нужно знать о снова вспыхнувших по всему миру конфликтах

В конце июля-начале августа опасные конфликты вспыхивали в мире один за одним

В мире нарастает напряжение — структура безопасности, которая годами поддерживала нейтралитет больше не работает и не только в Украине. Конфликты в последние несколько недель вспыхивают в разных частях Азии, на Ближнем Востоке и каждый из них вызван своими внутренними причинами, но является частью мировой напряженности. Все чаще появляются новости о риске начале Третьей мировой войны из-за нарастающего количества столкновений и воен.

О рисках конфликтов предупреждали эксперты не единожды, называя потенциальными "горячими точками" Тайвань и Иран. "Телеграф" собрал основные обсуждаемые конфликты последних дней.

Тайвань и Китай

Пожалуй, так за полетом самолета еще не следили в мире, как за рейсом Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа. Американская спикер Палаты представителей на Тайване получила орден, пообщалась с политиками и представителями бизнеса и улетела назад. Китай отреагировал на ее визит негодованием, проведением учений возле Тайваня и экономическими санкциями по отношению к региону.

История противостояния такова, что на материковом Китае правят бал коммунисты, тогда как на Тайване — демократы. У них есть свое правительство, армия и конституция. Такая ситуация сложилась после того как после гражданской войны на Тайвань перебрались проигравшие Мао Цзедуну представители правительства. Все продолжается с 1949 года, но КНР все же считает Тайвань отколовшейся провинцией. Отметим, что Украина не признавала Тайвань отдельным государством, придерживаясь политики "одного Китая".

Официальная позиция Китая по визиту Пелоси: "Воссоединение Китая — это основная тенденция эпохи, и она необратима. Все необходимые меры будут приняты для надежной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая. Это проявляется в совместных боевых учениях и тренировках в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, а также в принятом континентальной частью Китая решении об уголовном наказании в отношении твердолобых сторонников "независимости Тайваня", а также соответствующих организаций, связанных с ними". Также Китай наложил санкции на Пелоси.

Китай и Вьетнам

Без активного освещения в прессе прошел спорный момент между Китаем и Вьетнамом. Маневры военных КНР в конце июля у Парасельских островов (архипелаг Хоангша) вызвали возмущение у Вьетнама, заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг подчеркнула требование, чтобы Китай уважал суверенитет Вьетнама над территорией. На острова претендует не только Вьетнам и Китай, но и Филипинны, Малайзия, Тайвань, Бруней.

Косово и Сербия

Конфликт в Косово также углубляется своими корнями в 40-е годы минувшего века. В 90-х конфликт перерос в военные действия и унес жизни тысяч людей. В 2008 регион заявил о самостоятельности, но Сербия не признала этого. Отметим, что Сербия в Европе — известный и открытый союзник россии. Украина, к слову, также не признавала независимость Косово, но в Верховную Раду уже подан проект по признанию. Активизировался регион накануне первого августа, когда власти Косово решили перестать признавать документы Сербии, а на границе с регионом выдавать временные документы. За решением последовала блокировка дорог и стрельба по полиции. С 1 августа по Сербии было оглашено чрезвычайное положение. На текущий момент ситуация стабилизировалась до 1 сентября — процедуру введения запрета на сербские документы отложили на месяц.

Израиль и сектор Газа

Уже вторые сутки по состоянию на 7 августа в Израиле продолжаются взаимные обстрелы с сектором Газа. Все активизировалось в пятницу после убийства высокопоставленного боевика "Исламского джихада". Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, сообщает о гибели 15 человек. Операция армии обороны Израиля по целям в Газе может продлиться неделю, заявляется о поражении десятков военных целей джихадистов. С территории сектора Газа по израилю выпустили сотни ракет. В Израиле подписан указ о мобилизации резервистов. Последний крупный конфликт развернулся в регионе в 2019, но локальные столкновения вспыхивают постоянно. Предыдущий конфликт в 2021 закончился перемирием при посредничестве Египта. Страна выразила желание снова помочь. Стороны конфликта пока не поддержали предложение. В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по туннелям террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа.

Азербайджан и Армения

В Нагорном Карабахе возобновились военные действия — на 3 августа сообщают о погибших и раненых. Позднее было заявлено о начале Азербайджаном операции "Возмездие". Ситуация противостояния в регионе насчитывает многолетнюю историю — Азербайджан и Армения претендуют на одну территорию. И тут не обошлось без россии — последний массовый военный конфликт в Нагорном Карабахе был в 2020 году и унес более 6,5 тысяч жизней. Завершился он перемирием при посредничестве россии, которая ввела в регион своих миротворцев. Обострение ситуации эксперты наблюдают на протяжении полугода и связывают с войной в Украине.

Эксперт по Южному Кавказу Международной кризисной группы (International Crisis Group) Олеся Вартанян отмечает, что россия пытается избежать участия в военных противостояниях кроме Украины, поскольку ей придется тратить ресурсы, которых не хватает. Также в конфликте есть еще один внешний участник — стратегический партнер Азербайджана — Турция. Но последняя не заинтересована в эскалации — из Азербайджана может пойти газ и нефть в Европу через Турцию. Эксперт считает, что в регионе есть риск полномасштабной войны.

Остается напряженной ситуация вокруг Ирана, еще одного друга россии. Страна имеет ядерные амбиции в создании оружия и из-за этого находится под международными санкциями. В ситуации с Израилем, Иран пригрозил стране ответственностью и заявил о начале новой главы израиле-палестинского противостояния.

"Происходящее в Украине, и вокруг Тайваня, и в Нагорном Карабахе, и в Израиле – это один процесс. И он называется – разрушение мировой системы обеспечения безопасности, которая была создана после Второй мировой войны. В итоге мы получим создание новой системы", – считает эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич. Он отмечает, что мировая безопасность начала трещать по швам еще с 2014 года.