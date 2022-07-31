Напряженность в регионе нарастает

В воскресенье, 31 июля, на границе Косово и Сербии было неспокойно.

Приштина перекрыла границы, а Белград привел армию в состояние повышенной боевой готовности. "Телеграф" рассказывает подробности конфликта в регионе.

В результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешел под контроль ООН (хотя де-юре оставался автономией в составе Сербии). А в 2008 году парламент Республики провозгласил независимость в одностороннем порядке. Сербия до сих пор не признает независимость Косово, поэтому страна не имеет окончательного признания в мире. Косово стремиться в Евросоюз, и является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС. В то же время Сербия является главным союзником россии в Балканском регионе.

Косово на карте Европы

Косово на карте Европы

Косово признали 97 стран-членов ООН, Украина не признала Республику.

Кто признал Косово

Поводом для эскалации стало решение властей Косово с 1 августа не признавать сербские документы внутри страны и не пускать авто с сербской регистрацией на свою территорию. Власти Косово назвали этот шаг "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает ее документы. В Сербии на это заявили о проведении вынужденной денацификации в регионе, и нарвались на критику в сети, ведь этот термин в качестве предлога к полномасштабному вторжению в Украину использовал кровавый диктатор владимир путин.

Кроме того, глава МИД Сербии Никол Селакович заявил, что обеспокоен ситуацией в Косово и обвинил албанскую сторону в том, что та "готовит буквально ад в предстоящие дни". Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении 31 июля заявил, что армия Косово якобы планирует в полночь напасть на северную часть государства.

В Европе призывают стороны сесть за стол переговоров, а рф обвиняет США и ЕС в провокациях.

Следить за ситуацией на границе Сербии и Косово можно в нашем онлайне.

Добавим, что накануне напряженная ситуация случилась между Китаем и Тайванем.