В Косово опять неспокойно: была слышна стрельба и взрывы

Инциденты связаны с подготовкой к местным выборам

В северной части частично признанного Косово вновь неспокойно. Так днем 6 декабря произошел инцидент, в ходе которого были слышны стрельба и взрывы.

Как информирует Kosovo Online, причиной тому стало то, что полиция вместе с членами муниципальной избирательной комиссии прибыли к зданию муниципалитета Зубин Поток, где преобладают этнические сербы, выбили дверь, сменили там замки и ушли.

Очевидцы сообщают, что было слышно минимум два взрыва. После этого такая же ситуация произошла в муниципалитетах Северная Митровица и Лепосавич. При этом там были также замечены автомобили миссии ЕС и вертолеты миротворцев НАТО.

В Сербии эти действия назвали провокацией и обвинили власти Косово в разжигании новой эскалации. В Приштине официальных комментариев относительно действий силовиков не давали.

Глава муниципалитета Зубин Поток Срда Вулович позже прокомментировал, что полицейские сообщили о том, что в здании будет работать новый работник избирательной комиссии.

"Пришел мастер, которого они взяли с собой, он сменил замок на двери. После того они ушли из здания, сели в джипы и уехали", — сказал он.

Зубин Поток, Северная Митровица и Лепосавич это муниципалитеты, в которых объявили повторные выборы, поскольку местная партия "Сербский список" призвала бойкотировать власти Косово из-за решения начать штрафовать автомобили на сербских номерах. Летом это едва не привело к вооруженному столкновению.