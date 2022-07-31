Сербсько-косівський конфлікт: історія протистояння та причина нинішньої напруженості (карта)

Напруженість у регіоні наростає

На кордоні між Косово та Сербії неспокійно: у неділю, 31 липня, Приштина перекрила проїзди через кордон, а Белград привів армію у стан підвищеної бойової готовності.

"Телеграф" розповідає про подробиці конфлікту в регіоні.

Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями Косово перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). А 2008 року парламент Республіки проголосив незалежність в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, тому країна не має повного визнання у світі. Косово прагне до Євросоюзу, і є потенційним кандидатом на вступ до ЄС. Водночас Сербія є головним союзником росії в Балканському регіоні.

Косово на карті Європи

Косово на карті Європи

Косово визнали 97 країн-членів ООН, Україна не визнала Республіку.

Хто визнав Косово

Приводом для ескалації стало рішення влади Косова з 1 серпня не визнавати сербські документи всередині країни та не пускати авто із сербською реєстрацією на свою територію. Влада Косова назвала цей крок "взаємним", оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документи. У Сербії на це заявили про проведення вимушеної денацифікації в регіоні, і нарвались на критику в мережі, адже цей термін як привід до повномасштабного вторгнення в Україну використав кривавий диктатор володимир путін.

Крім того, глава МЗС Сербії Нікол Селакович заявив, що стурбований ситуацією в Косово і звинуватив албанську сторону в тому, що та "готує буквально пекло майбутніми днями". Президент Сербії Олександр Вучич у своєму зверненні 31 липня заявив, що армія Косова нібито планує опівночі напасти на північну частину держави.

У Європі закликають сторони сісти за стіл переговорів, а росія звинувачує США та ЄС у провокаціях.

Слідкувати за ситуацією на кордоні Сербії та Косово можна у нашому онлайні.

Додамо, що напередодні напружена ситуація сталася між Китаєм та Тайванем.