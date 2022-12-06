У Косові знову неспокійно: було чути стрілянину та вибухи

Інциденти пов’язані з підготовкою до місцевих виборів

У північній частині частково визнаного Косова знову неспокійно. Так вдень 6 грудня стався інцидент, під час якого було чути стрілянину та вибухи.

Як інформує Kosovo Online, причиною тому стало те, що поліція разом із членами муніципальної виборчої комісії прибула до будівлі муніципалітету Зубін Потік, де переважають етнічні серби, вибили двері, змінили там замки та пішли.

Очевидці повідомляють, що було чути щонайменше два вибухи. Після цього така ж ситуація сталася у муніципалітетах Північна Митровиця та Лепосавич. При цьому там були також помічені автомобілі місії ЄС та гелікоптери миротворців НАТО.

У Сербії ці дії назвали провокацією і звинуватили владу Косова у розпалюванні нової ескалації. У Приштині офіційних коментарів щодо дій силовиків не давали.

Голова муніципалітету Зубін Потік Срда Вулович пізніше прокоментував, що поліцейські повідомили про те, що у будівлі працюватиме новий працівник виборчої комісії.

"Прийшов майстер, якого вони взяли із собою, він змінив замок на дверях. Після того вони пішли з будівлі, сіли у джипи та поїхали", — сказав він.

Зубін Потік, Північна Митровиця та Лепосавич – це муніципалітети, в яких оголосили повторні вибори, оскільки місцева партія "Сербський список" закликала бойкотувати владу Косова через рішення почати штрафувати автомобілі на сербських номерах. Влітку це мало не призвело до збройного зіткнення.