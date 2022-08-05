Начинается новая война: Израиль атаковал исламистов в секторе Газа, подробности

На Ближнем Востоке вновь неспокойно

В пятницу, 5 августа, силы ЦАХАЛа атаковали несколько целей в секторе Газа. В Израиле объявили о начале антитеррористической операции.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает newsru.co.il. После ударов Израиль объявил о начале антитеррористической операции "На заре", направленной против "Исламского джихада".

В Цахале заявили, что ликвидировали 15-20 боевиков "Исламского джихада", в частности нескольких командиров. Сообщается о гибели Тайсира Джабари, командира северного крыла "Бригад Аль-Кудса". В этой операции участвовали истребители ВВС Цахала. Сообщается, что Израиль развернул дополнительных батарей системы "Железный купол" в центре страны, а также в Иерусалиме. Практически по всей стране открываются убежища.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео удара по сектору Газа:

Руководство "Исламского джихада" и "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) возложило ответственность на Израиль за эскалацию конфликта. ХАМАС объявил, что вместе с другими "фракциями" выступит против Израиля в этом вооруженном противостоянии.

В секторе Газа заявляют о жертвах после атаки. В местном Минздраве сообщили, что погибли 7 человек, в том числе 5-летняя девочка, ранены 40 человек, передает прокремлевское издание РИА.

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