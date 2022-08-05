Напряжение вокруг Тайваня снова растет: США жестко выступили

В Америке назвали китайские военные учения в Тайваньском проливе попыткой запугивания

Масштабные военные учения, начатые армией Китая вокруг острова Тайвань после визита туда спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси, являются вопиющей провокацией. Так их охарактеризовал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Как сообщает Reuters, об этом он заявил во время министерской встречи формата АСЕАН-США в Камбодже (АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Целью самых крупных в истории учений в Тайванском проливе Блинкен назвал запугивание не только Тайваня, но и соседних стран.

Накануне, общаясь с коллегами из стран АСЕАН, Блинкен выразил надежду, что Пекин не будет создавать кризиса и не будет искать повод для усиления своих агрессивных действий. Так он отреагировал на запуск нескольких китайских ракет в сторону Тайваня. Госсекретарь подчеркнул, что многие страны считают, что эскалация в этом регионе никому не нужна и не служит ничьим интересам, в частности, интересам самого Китая. "Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в мире и стабильности в районе Тайваньского пролива. Мы выступаем против любых односторонних усилий по изменению статуса-кво, особенно с применением силы", — сказал тогда Блинкен.

Госсекретарь также подчеркнул, что США и дальше придерживаются политики одного Китая (признание только одного китайского государства). "И я хочу подчеркнуть: в нашей позиции ничего не изменилось, и я очень надеюсь, что Пекин не будет создавать кризиса или будет искать повод для усиления своих агрессивных военных действий", — напомнил Блинкен.

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В свою очередь Нэнси Пелоси, визит которой послужил формальным поводом для этой эскалации, призвала Китай немедленно прекратить запуски ракет возле Тайваня. Во время японской части своего турне по Азии, спикер заверила, что Пекину не удастся ни изолировать остров, ни помешать дальнейшим визитам американских официальных лиц. Следует отметить, что Япония обвинила Китай в том, что пять его баллистических ракет приземлились в японской исключительной экономической зоне. Произошло это именно во время пребывания там Пелоси. "Китайцы нанесли свои удары, вероятно, воспользовавшись нашим визитом как поводом", — сказала она.

Как сообщал Телеграф, визит Пелоси на Тайвань назвали геополитическим спектаклем, маловыгодным как для США, так и для Китая и с потенциалом далеко идущих негативных последствий.