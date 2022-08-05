Напруга навколо Тайваню знову зростає: США жорстко виступили

В Америці назвали китайські військові навчання у Тайванській протоці спробою залякування

Масштабні військові навчання, які почала армія Китаю навколо острову Тайвань після візиту туди спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, є кричущою провокацією. Так їх охарактеризував американський державний секретар Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Reuters, про це він заявив під час міністерської зустрічі формату АСЕАН-США у Камбоджі (АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії). Метою найбільших в історії навчань у Тайванській протоці Блінкен назвав залякування не тільки Тайваню, але й сусідніх країн.

Напередодні під час спілкування з колегами з країн АСЕАН Блінкен висловив сподівання, що Пекін не створюватиме кризи та не шукатиме привід для посилення своїх агресивних дій. Так він відреагував на запуск кількох китайських ракет у бік Тайваню. Держсекретар наголосив, що чимало країн вважають, що ескалація у цьому регіоні нікому не потрібна і не служить нічиїм інтересам, зокрема інтересам самого Китаю. "Сполучені Штати, як і раніше, зацікавлені у мирі та стабільності в районі Тайванської протоки. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх зусиль щодо зміни статусу-кво, особливо із застосуванням сили", — сказав тоді Блінкен.

Держесекретар також наголосив, що США і надалі дотримуються політики одного Китаю (визнання лише однієї китайської держави). "І я хочу наголосити: у нашій позиції нічого не змінилося, і я дуже сподіваюся, що Пекін не створюватиме кризи або шукатиме привід для посилення своїх агресивних військових дій", — нагадав Блінкен.

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Своєю чергою Ненсі Пелосі, візит якої послужив формальним приводом для цієї ескалації, закликала Китай негайно припинити запуски ракет біля Тайваню. Під час японської частини свого турне Азією, спікерка запевнила, що Пекіну не вдасться ні ізолювати острів, ні завадити подальшим візитам американських офіційних осіб. Варто зазначити, що Японія звинуватила Китай у тому, що п’ять його балістичних ракет приземлились у японській виключній економічній зоні. Відбулось це саме під час перебування там Пелосі. "Китайці завдали своїх ударів, ймовірно, скориставшись нашим візитом як приводом", — сказала вона.

Пізніше стало відомо, що Китай запровадить санкції проти Пелосі та її найближчих родичів через візит до Тайваню. Про це заявили заявили в МЗС КНР.

Тим часом, Білий дім викликав посла Китаю, пише Washington post.

Як повідомляв "Телеграф", візит Пелосі на Тайвань назвали геополітичною виставою, маловигідною як для США, так і для Китаю і з потенціалом далекосяжних негативних наслідків.