Пелосі пішла на конфлікт із Білим домом через візит на Тайвань

У США не хотіли провокувати Китай візитом американської делегації на Тайвань

Візит депутата Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань 2 серпня вказав на конфлікт у верхівці американської політичної еліти.

Такою думкою поділився редактор відділу міжнародної політики Олексій Кафтан на сайті "Ділова столиця". Він вважає, що Білий дім радів візиту Ненсі на Тайвань ще менше, ніж Китай.

"Найважливіше тут те, що провідний конфлікт у цій квадрології – це конфлікт між головними героями першої та останньої вистав з американського боку. Білий дім радів візиту Пелосі на Тайвань не більше (насправді навіть менше), ніж Пекін. І робив відчайдушні спроби переконати китайських візаві, що це особиста авантюра легковажної Ненсі, а не консолідована позиція Вашингтону.

Більше того, буквально напередодні візиту Джон Кірбі, колишній речник Держдепу та нинішній речник Пентагону заявив на брифінгу: в США існує розподіл гілок влади, і спікерка парламенту цілком може подорожувати з власної волі. Простіше кажучи, Білий дім тактовно й дипломатично попросив Чжуннаньхай поставитись із розумінням до вад демократії. Той, хоч і продовжує тримати інтригу, очевидно, прийняв пояснення та пристав на пропозицію, яка – і це ключовий момент історії – дозволяє обом сторонам розійтись полюбовно та із збереженням лиця", – написав Кафтан.

Додамо, що після візиту Пелосі на Тайвань Китай виступив із жорсткою позицією і навіть заговорив про ядерну війну. Після цього глава мзс рф сергій лавров нахамив США та Україні. До речі, політ Ненсі на острів викликав шквал мемів та жартів у мережі. Так користувачі відреагували на можливий початок Третьої світової війни.