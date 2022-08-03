Пелоси пошла на конфликт с Белым домом из-за визита на Тайвань

В США не хотели провоцировать Китай визитом американской делегации на Тайвань

Визит депутата Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа указал на конфликт в верхушке американской политической элиты.

Таким мнением поделился редактор отдела международной политики Алексей Кафтан на сайте "Деловая столица". Он считает, что Белый дом радовался визиту Нэнси на Тайвань еще меньше, чем Китай.

"Важнейшее здесь то, что ведущий конфликт в этой квадрологии – это конфликт между главными героями первого и последнего представлений с американской стороны. Белый дом радовался визиту Пелоси на Тайвань не больше (на самом деле даже меньше), чем Пекин. И предпринимал отчаянные попытки убедить китайских визави, что это личная авантюра легкомысленной Нэнси, а не консолидированная позиция Вашингтона.

Более того, буквально накануне визита Джон Кирби, бывший спикер Госдепа и нынешний спикер Пентагона заявил на брифинге: в США существует распределение ветвей власти, и спикер парламента вполне может путешествовать по собственной воле. Проще говоря, Белый дом тактично и дипломатично попросил Чжуннаньхай отнестись с пониманием недостатков демократии. Тот, хоть и продолжает держать интригу, очевидно, принял объяснение и принял предложение, которое – и это ключевой момент истории – позволяет обеим сторонам разойтись полюбовно и с сохранением лица", — написал Кафтан.

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Добавим, что после визита Пелоси на Тайвань Китай выступил с жесткой позицией и даже заговорил о ядерной войне. После этого глава мид рф сергей лавров нахамил США и Украине. К слову, полет Нэнси на остров вызвал шквал мемов и шуток в сети. Так пользователи отреагировали на возможное начало Третьей мировой войны.