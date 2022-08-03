Политический десант США в Тайване – не лучшие новости для Украины, и вот почему

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил, что значит для Украины напряжение отношений между США и Китаем

То, что во вторник, 2 августа, представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на угрозы со стороны Китая, прибыла на Тайвань, равно как то, что Китай не привел эти угрозы в действие, означает, что всё пока идет по наиболее вероятному сценарию. Включая реакцию сторон, а также, что большой войны не случилось (и, надеюсь, не случится).

Достаточно жесткая реакция Китая была ожидаемой. Конечно, в лобовую атаку на Тайвань никто идти не собирался. В Пекине понимают риски, связанные с этим. Это была бы катастрофа как для Тайваня, так и для Китая и мировой экономики в целом. Точно зацепило бы и американцев, и европейцев. Взаимозависимость Китая и Штатов за последние годы никуда не делась, хоть и уменьшилась.

Надо отметить, что в Администрации Белого дома попытались как-то отстраниться от визита Пелоси. Это не особо поможет в ракурсе удара по отношениям с Китаем. Но тем не менее…

Я оцениваю общую реакцию США и КНР в ракурсе данного визита как типичную реакцию соперников, которые движутся к конфронтации – в итоге. И прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань, мне кажется, повысило риск военной конфронтации в ближайшие годы.

Кроме того, мне кажется, что визит Пелоси ставит точку в нормальных взаимоотношениях и коммуникации между Вашингтоном и Пекином, которые старались сохранять Джо Байден и Си Цзиньпин даже в этом году, несмотря на войну в Украине, развязанную Россией (и по разному воспринимаемую в США и КНР). Дело не только в том, что спикер Палаты представителей прибыла на Тайвань. Это всё же не президент. И это не первый раз, когда спикер Палаты представителей наносит такой визит (хоть и первый за 25 лет). Дело скорее в том – когда и как это происходит.

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А происходит это очень нагло, с точки зрения китайцев. И перед очень важным съездом партийной коммунистической верхушки, где будут решаться важные кадровые назначения. В том числе – речь идет о политическом будущем самого Си Цзиньпина и укреплении (как ему хотелось бы) его позиций. И, конечно, американский политический десант на Тайвань он воспринимает через призму данных событий. Считая, что это была специальная акция американцев, чтобы плюнуть ему в лицо. Учитывая это, думаю, китайцы об этом визите долго не забудут. Особенно, если Си Цзиньпин останется у власти после осеннего съезда Компартии

Для Украины события вокруг Тайваня тоже важны. Мировая турбулентность нам не нужна. Чем менее стабилен и предсказуем мир, чем больше конфликтов, в которые оказывается вовлечен Запад – и европейские союзники, и американцы – тем, возможно, меньше внимания будет уделяться нам. Соответственно, это может иметь риски снижения объемов финансовой и военной помощи Украине. Поэтому в наших государственных, в том числе долгосрочных, интересах, чтобы войны между Китаем и Штатами не было. Она будет иметь плохие последствия для всех.

Резюмируя: для Украины происходящее сейчас на Тайване – не лучшие новости.