Китай різко виступив проти США і почав навчання біля берегів Тайваню (відео)

У навчаннях задіяні не лише піхота, а й ракети, авіація та кораблі

У четвер, 4 серпня, Китай офіційно розпочав військові навчання поблизу Тайваню. Військовослужбовці перебувають одразу у шести певних регіонах, котрі, по суті, оточують острів, який бореться за свою незалежність від КНР. Навчання стали своєрідною відповіддю на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. До речі, китайське МЗС вже відзначилося вельми агресивними заявами у бік Штатів, виправдовуючи свої дії на морському узбережжі.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію Assosiated Press. Відеозаписи навчань, зроблені місцевим китайським телебаченням, вже потрапили у загальний доступ до мережі.

Зауважимо, що до навчань залучили не лише військово-морський флот Китаю, а й ракетні війська, а також військово-повітряні сили країни. Також зазначається, що присутні поблизу Тайваню та представники інших відомств.

У Пекіні намагаються продемонструвати, що не збираються дозволяти будь-кому, а особливо США, виявляти інтерес до Тайваню, який постійно сподівається здобути суверенітет, при цьому офіційно залишаючись частиною КНР.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Візит Пелосі на Тайвань - це геополітична вистава Редактор відділу міжнародної політики Олексій Кафтан прокоментував візит Ненсі Пелосі на Тайвань

За словами керівника міністерства закордонних справ Китаю Вана І, Ненсі Пелосі, приїхавши на Тайвань, влаштувала "добре спланований фарс", а також продемонструвала світові "справжнє потворне лице віроломства перед усією міжнародною громадськістю". При цьому у Китаї впевнені, що возз’єднання з островом обов’язково відбудеться, адже це є "історичною тенденцією".

Військові навчання китайської армії проходять для демонстрації можливості морської блокади, а також нанесенню ударів по наземних цілях. Крім цього, в Пекіні хочуть показати свою перевагу щодо наявності авіації.

У зв’язку з цим на Тайвані вже приведено в бойову готовність місцева армія, яка готова дати відсіч китайцям, якщо вчення виявляться лише прикриттям для нападу на острів.

Насамперед подібні великі навчання китайських військових поруч із Тайванем відбувалися у 1995 та 1996 роках.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як на візит Ненсі Пелосі на Тайвань відреагували у російському МЗС. Спойлер — характерна для окупантів "дипломатія" все ще незмінна, лавров хамить усім.

Також ми писали, що, ймовірно, Пелосі пішла на конфлікт із Білим Домом, щоб побувати на острові, який Китай вважає своєю територією.