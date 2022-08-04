Китай резко выступил против США и начал учения у берегов Тайваня (видео)
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В учениях задействованы не только пехота, но и ракеты, авиация и корабли
В четверг, 4 августа, Китай официально начал военные учения вблизи Тайваня. Военнослужащие орудуют сразу в шести определенных регионах, которые, по сути, окружают остров, ратующий за свою независимость от КНР. Учения стали своеобразным ответом на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. К слову, китайский МИД уже отличился весьма агрессивными заявлениями в сторону Штатов, оправдывая свои действия на морском побережье.
Больше деталей сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию Assosiated Press. Видеозаписи учений, сделанные местным китайским телевидением, уже попали в общей доступ в сети.
Отметим, что к учениям привлекли не только военно-морской флот Китая, но и ракетные войска, а также военно-воздушные силы страны. Также отмечается, что присутствуют вблизи Тайваня и представители других ведомств.
В Пекине пытаются продемонстрировать, что не собираются позволять кому-угодно, а особенно США, проявлять интерес к Тайваню, который постоянно надеется получить суверенитет, при этом официально оставаясь частью КНР.
По словами руководителя министерства иностранных дел Китая Вана И, Нэнси Пелоси, приехав на Тайвань, устроила "хорошо спланированный фарс", а также продемонстрировала миру "истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью". При этом в Китае уверены, что воссоединение с островом обязательно произойдет, и это "историческая тенденция".
Военные учения китайской армии проходят для демонстрации возможности морской блокады, а также нанесения ударов по наземным целям. Помимо этого в Пекине хотят продемонстрировать свое превосходство насчет наличия авиации.
В связи с этим на Тайване уже приведены в боевую готовность местная армия, готовая дать отпор китайцам, если учения окажутся лишь прикрытием для нападения на остров.
Прежде подобные крупные учения китайских военных рядом с Тайванем происходили в 1995 и 1996 годах.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как на визит Нэнси Пелоси на Тайвань отреагировали в российском МИД. Спойлер — характерная для оккупантов "дипломатия" все еще в деле, лавров хамит абсолютно всем.
Также мы писали, что, вероятно, Пелоси пошла на конфликт с Белым Домом, дабы побывать на острове, который Китай считает своей территорией.