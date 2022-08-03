Редактор отдела международной политики Алексей Кафтан прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань

История с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань – это лучшая иллюстрация того, что будет, когда Боливуд возьмется снимать триллер-блокбастер по украденному в Тарантино сценарию. Здесь тебе и саспенс, и эмоциональный прессинг, и бесконтактный бой, и тактичные ласки антагонистов, потому что настоящий злоумышленник – не там и не тот. И танцы, танцы, танцы… А в завершение палка и нежная взаимная ненависть, оставляющая возможность для сиквела – если на это будет запрос.

То, что фильм, несмотря на роскошный замысел, реалистичные декорации и дорогостоящий реквизит, получился так себе — не проблема. Реклама сработала, зал полон, публика в восторге. Чего еще желать?

А теперь краткое объяснение.

1. Что это было? Это был геополитический спектакль. Точнее, четыре спектакля. Первая – моноспектакль Пелоси "Светоч демократии" – для американских избирателей, которым спикер нижней палаты Конгресса США продемонстрировала всю свою крутость и преданность идеалам в борьбе с китайской автократией. Вторая – водевиль "Навеки ваш, дядя Сэм" в составе пяти ударных авианосных групп в восточной части Тихого океана. Целевая аудитория – союзники США в регионе (да-да, прежде всего Тайвань, но не только), которым продемонстрировали, что Америка не станет уступать Китаю, даже если тот будет таскать по улицам ядерные ракеты и объявлять обучение. Третья – цзинцзюй с элементами боевика "Тигр подкрадывается, Дракон прячется" – исключительно для китайской аудитории. В программе – аэробатика в зоне тайваньской ПВО, пляжный волейбол на плавающих танках и упражнения по военно-морской полемике. Четвертая – камерная мелодрама "Двое на качелях", которую от безысходности разыграли между собой Джо Байден и Си Цзиньпин.

2. Важнейшее здесь то, что ведущий конфликт в этой квадрологии – это конфликт между главными героями первого и последнего представлений с американской стороны. Белый дом радовался визиту Пелоси на Тайвань не больше (на самом деле даже меньше), чем Пекин. И предпринимал отчаянные попытки убедить китайских визави, что это личная авантюра легкомысленной Нэнси, а не консолидированная позиция Вашингтона. Более того, буквально накануне визита Джон Кирби, бывший спикер Госдепа и нынешний спикер Пентагона заявил на брифинге: в США существует распределение ветвей власти, и спикер парламента вполне может путешествовать по собственной воле. Проще говоря, Белый дом тактично и дипломатично попросил Чжуннаньхай отнестись с пониманием недостатков демократии. Тот, хоть и продолжает держать интригу, очевидно, принял объяснение и принял предложение, которое – и это ключевой момент истории – позволяет обеим сторонам разойтись полюбовно и с сохранением лица.

3. Тайваньский сюжет – это всегда сохранение лица Пекина и Вашингтона. Сильный дисбаланс по очкам в финале увеличивает напряжение в регионе и вредит обеим сторонам. В первую очередь – финансово. Здесь можно упомянуть, что глобальные фондовые рынки просели на фоне новостей о взрывоопасном визите. Война – это очень дорого, а деньги считают обе стороны. Тем более, учитывая огромную экономическую взаимозависимость США и КНР.

4. Китай до сих пор не закончил импортозамещение в ключевых технологиях и материалах военно-технического характера. Ориентировочно на это уйдет еще 2-3 года. К чему может привести амбициозное, но несамодостаточное государство с претензиями на войну в условиях острой зависимости от внешних поставщиков, уже пятый месяц демонстрирует Россия.

5. Китай до сих пор не имеет современных стратегических или дальних бомбардировщиков. Эту нишу все еще закрывают недомодернизированные дедушки Ту-16, выпускавшиеся по советской лицензии.

6. Китай до сих пор не завершил программу развития океанского флота. А не имея полноценного флота большой воды, он обречен страдать морской блокадой в случае масштабного конфликта: в вопросах как поставок сырья, продовольствия и энергоресурсов, так и экспорта своей продукции КНР сильно зависит от океанской логистики.

7. В одном комплексе Javelin 250 чипов MIT. Навигационный чипсет наших любимцев GMLRS, по которым стреляют "хаймарсы", базируется на процессоре Motorola MPC8260 с тактовой частотой 200 MHz плюс флешка на 16 MB и 32 MB оперативной памяти. Так вот, здесь только американская архитектура. А производитель – угу, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., монополист по производству чипов – более 56% рынка. Самый простой способ нивелировать технологическое преимущество Запада в вооружениях — усилить и без того ощутимый в последние годы глобальный чиповой голод. О гражданском секторе – от мобильных телефонов до стиральных машин можно не упоминать. Кстати, воевать не обязательно – достаточно просто слегка качать логистику. А именно это и наблюдается сейчас в Тайванском проливе, перекрытом для учений ВМС Китая. Кстати, на нехватку чипов для "джавелинов" министр торговли США Джина Раймондо жаловалась Конгрессу еще в апреле. Но дело в том, что и Китай в своих разработках использует тайваньские чипы.

И как здесь начинать масштабные боевые действия? Естественно, в полной мере их исключить нереально. Шанс на случай, ошибку и внутреннюю борьбу за власть на китайском олимпе делает вероятность начала конфликта отличным от нуля. Но это, к сожалению, привычная реалия. Но в остальном — перформанс получился такой же яркий и зрелищный, как и бессмысленный. Что поделаешь – Болливуд не сторонник реалистического насилия.

Источник — "Деловая столица".