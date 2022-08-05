Починається нова війна: Ізраїль атакував ісламістів у секторі Газа, подробиці

На Близькому Сході знову неспокійно

У п’ятницю, 5 серпня, сили ЦАХАЛу атакували кілька цілей у секторі Газа. В Ізраїлі оголосили про початок антитерористичної операції.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю, передає newsru.co.il. Після ударів Ізраїль оголосив про початок антитерористичної операції "На зорі" проти "Ісламського джихаду".

У Цахалі заявили, що ліквідували 15-20 бойовиків "Ісламського джихаду", зокрема, кількох командирів. Повідомляється про загибель Тайсіра Джабарі, командира північного крила "Бригад Аль-Кудса". У цій операції брали участь винищувачі ВПС Цахала. Повідомляється, що Ізраїль розгорнув додаткові батареї системи "Залізний купол" у центрі країни, а також в Єрусалимі. Майже по всій країні відкриваються укриття.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю опублікувала відео удару по сектору Газа:

Керівництво "Ісламського джихаду" та "Ісламського руху опору" (ХАМАС) поклало відповідальність на Ізраїль за ескалацію конфлікту. ХАМАС оголосив, що разом з іншими "фракціями" виступить проти Ізраїлю у цьому збройному протистоянні.

У секторі Газа заявляють про жертви після атаки. У місцевому МОЗ повідомили, що загинули 7 людей, у тому числі 5-річна дівчинка, поранено 40 людей, передає прокремлівське видання РИА.

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