Война в Израиле: ЦАХАЛ сообщил о ликвидации важного врага – бои продолжаются

Палестинцы докладывают о жертвах, израильтяне – об успешном отражении ракетных атак

Начавшийся накануне эскалация конфликта между Израилем и Палестиной уже привела к первым жертвам, в том числе среди высокопоставленных палестинских исламистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о ликвидации главаря террористической организации "Исламский джихад".

Об этом сообщает Reuters ссылкой на представителя Израиля. Известно, что речь идет о Тайсине аль-Джаабаре. ЦАХАЛ утверждает, что вместе с ним в рамках объявленной вечером 5 августа операции "Рассвет" было ликвидировано около 15 членов "Исламского джихада". Впрочем, эти данные, по словам израильской стороны, могут быть не окончательными.

Со своей стороны, чиновники системы здравоохранения сектора Газа утверждают, что в Газе в результате израильских авиаударов погибли как минимум 10 человек, в том числе 5-летний ребенок, 23-летняя женщина и по меньшей мере четыре боевика, ранения получили 79 палестинцев. Сообщается также о задержании 19 членов Исламского джихада во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан.

ЦАХАЛ в официальном Twitter утром 6 августа сообщил, что воздушная тревога в Израиле продолжается уже более 12 часов, палестинцы продолжают ракетный обстрел страны. После начала операции "Рассвет" министр обороны Бени Ганц подписал указ о мобилизации 25 тысяч резервистов.

Со своей стороны представители "Исламского джихада" утверждают, что выпустили по израильским городам более 100 ракет, в том числе атаковали Тель-Авив. С израильской стороны уверяют, что атаку отбивает система ПВО "Железный купол" — ее работу постоянно снимают журналисты. Также в ЦАХАЛ утверждают, что жертв среди израильтян нет. Силы обороны Израиля утверждают, что в ответ нанесли удар по пусковой ракетной установке исламистов.

Сообщается, что о желании стать посредником между сторонами заявил Египет – страна способствовала заключению предыдущего перемирия после 11-дневной войны в мае 2021 года. Инициативу египетской стороны подтвердили обе стороны конфликта. По состоянию на утро 6 августа взаимные обстрелы продолжаются.

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Как сообщал Телеграф, руководство Израиля заявило, что не заинтересовано в длительной эскалации напряжения, но готовы к ней.