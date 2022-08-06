Війна в Ізраїлі: ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію важливого ворога – бої тривають

Палестинці доповідають про жертви, ізраїльтяни – про успішне відбиття ракетних атак

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, що почався напередодні, уже призвела до перших жертв, в тому числі серед високопоставлених палестинських ісламістів. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відзвітувала про ліквідацію ватажка терористичної організації "Ісламський джихад".

Про це повідомляє Reutersиланням на представника Ізраїлю. Відомо, що йдеться про Тайсіна аль-Джаабарі. ЦАХАЛ стверджує, що разом з ним в рамках оголошеної ввечері 5 серпня операції "Світанок" було ліквідовано близько 15 членів "Ісламського джихаду". Втім, ці дані, за словами ізраїльської сторони можуть бути не остаточними.

Зі свого боку, чиновники системи охорони здоров’я сектору Газа твердять, що у Газі внаслідок ізраїльських авіаударів загинуло як мінімум 10 осіб, зокрема 5-річна дитина, 23-річна жінка і щонайменше четверо бойовиків, поранень зазнали 79 палестинців. Повідомляється також про затримання 19 членів "Ісламського джихаду" під час нічних рейдів на Західному березі річки Йордан.

ЦАХАЛ у офіційному Twitter вранці 6 серпня повідомив, що повітряна тривога в Ізраїлі триває уже понад 12 годин, палестинці продовжують ракетний обстріл країни. Після початку операції "Світанок" міністр оборони Бені Ганц підписав указ про мобілізацію 25 тисяч резервістів.

Зі свого боку представники "Ісламського джихаду" стверджують, що випустили по ізраїльським містам понад 100 ракет, зокрема атакували Тель-Авів. З ізраїльського боку запевняють, що атаку відбиває система ППО "Залізний купол" — її роботу постійно знімають журналісти. Також у ЦАХАЛ переконують, що жертв серед ізраїльтян нема. Сили оборони Ізраїлю твердять, що у відповідь завдали удару по пусковій ракетній установці ісламістів.

Повідомляється, що про бажання стати посередником між сторонам заявив Єгипет – країна сприяла укладенню попереднього перемир’я після 11-денної війни у травні 2021 року. Ініціативу єгипетської сторони підтвердили обидві сторони конфлікту. Станом на ранок 6 серпня взаємні обстріли тривають.

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Як повідомляв "Телеграф", керівництво Ізраїлю заявило, що не зацікавлене у тривалій ескалації напруги, але готові до неї.