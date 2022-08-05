Ізраїль розпочав повітряну операцію в секторі Газа: відео авіаударів

Ізраїль розпочав повітряну операцію у секторі Газа

Ізраїль зазнав масованого ракетного удару із сектора Гази, після чого армія оборони розпочала повітряну операцію проти бойовиків "Ісламського джихаду".

Як повідомляє Times of Israel, за 20 хвилин у напрямку південних та південно-західних міст Ізраїлю було випущено близько 50 ракет, більшу частину з яких перехопила система "Залізний купол". Водночас є інформація і про влучення.

Після обстрілу "Ісламський джихад" взяв на себе відповідальність, але в ескалації конфлікту звинуватив Ізраїль.

Своєю чергою армія Ізраїлю завдала авіаударів за складами зброї та пусковою установкою бойовиків у секторі Газа.

Прем’єр країни Яїр Лапід та міністр оборони Бені Ганц виступили перед ЗМІ та повідомили, що "не зацікавлені в тривалій операції в Газі", проте зазначили, що не бояться, якщо ситуація піде за цим сценарієм.

Тим часом у мережі з’явилися численні відео, на яких видно результати роботи "Залізного куполу".

Пізніше також з’явилися відео авіаударів по центру сектора Гази.

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