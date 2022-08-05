Ізраїль розпочав повітряну операцію в секторі Газа: відео авіаударів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 48
Ізраїль розпочав повітряну операцію у секторі Газа
Ізраїль зазнав масованого ракетного удару із сектора Гази, після чого армія оборони розпочала повітряну операцію проти бойовиків "Ісламського джихаду".
Як повідомляє Times of Israel, за 20 хвилин у напрямку південних та південно-західних міст Ізраїлю було випущено близько 50 ракет, більшу частину з яких перехопила система "Залізний купол". Водночас є інформація і про влучення.
Після обстрілу "Ісламський джихад" взяв на себе відповідальність, але в ескалації конфлікту звинуватив Ізраїль.
Своєю чергою армія Ізраїлю завдала авіаударів за складами зброї та пусковою установкою бойовиків у секторі Газа.
Прем’єр країни Яїр Лапід та міністр оборони Бені Ганц виступили перед ЗМІ та повідомили, що "не зацікавлені в тривалій операції в Газі", проте зазначили, що не бояться, якщо ситуація піде за цим сценарієм.
Тим часом у мережі з’явилися численні відео, на яких видно результати роботи "Залізного куполу".
Пізніше також з’явилися відео авіаударів по центру сектора Гази.
Як повідомлялося раніше, останніми днями рівень напруги у світі суттєво зріс. Зокрема напередодні загострилися відносини між США та Китаєм після візиту спікера палати представників на Тайвань, також збройний конфлікт ледь не спалахнув між Сербією та Косово, а також сталося загострення в Карабаху.