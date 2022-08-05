Израиль начал воздушную операцию в секторе Газа: видео авиаударов
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Израиль начал воздушную операцию в секторе Газа
Израиль подвергся массированному ракетному удару из сектора Газы, после чего армия обороны начала воздушную операцию против боевиков "Исламского джихада".
Как сообщает Times of Israel, за 20 минут в направлении южных и юго-западных городов Израиля было выпущено около 50 ракет, большую часть из которых перехватила система "Железный купол". Вместе с тем есть информация и о попаданиях.
После обстрела "Исламский джихад" взял на себя ответственность, но в эскалации конфликта обвинил Израиль.
В свою очередь армия Израиля нанесла авиаудары по складам оружия и пусковой установке боевиков в секторе Газа.
Премьер страны Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили перед СМИ и сообщили, что "не заинтересованы в длительной операции в Газе", однако отметили, что не боятся, если ситуация пойдет по этому сценарию.
Тем временем в сети появились многочисленные видео на которых видны результаты работы "Железного купола".
Позже также появились видео авиаударов по центру сектора Газы.
Как сообщалось ранее, в последние дни уровень напряжения в мире существенно вырос. В частности накануне обострились отношения между США и Китаем после визита спикера палаты представителей на Тайвань, также вооруженный конфликт едва не разгорелся между Сербией и Косово, а также случилось серьезное обострение в Карабахе.