Оккупанты в панике: ВСУ начали использовать необычные ракеты

В рф заявили, что Украина начала использовать специальные американские ракеты

В воскресенье, 7 августа, на 165-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что ВСУ якобы начали использовать американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Об этом сообщили сами оккупанты, которые якобы обнаружили остатки этой ракеты на своих позициях, передает украинский журналист Андрей Цаплинеко на своем telegram-канале. Также в сети доступен снимок, на котором изображен якобы обломок AGM-88 HARM.

Добавим, что министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявлял, что ракеты AGM-88 HARM вошли в новый пакет помощи от США.

Справка: AGM-88 HARM — американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвимая для традиционных видов помех, типа выключения РЛС при обнаружении запуска ракеты, ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна её поразить даже если РЛС была выключена. Последние модификации предназначены для поражения РЛС со сменой рабочих частот. Дальность пуска 25-150 км.

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Ранее Резников рассказал об очередной поставке систем HIMARS в Украину. Напомним, европейская страна передала Украине советские истребители.