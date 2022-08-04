Европейская страна отдала ВСУ боевые самолеты, купленные у Украины при Кучме

Данные самолеты не летали почти 20 лет

В четверг, 4 августа, на 162-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Северная Македония передала Украине 4 штурмовика Су-25.

Об этом сообщает местное издание mkd. Власти официально не подтвердили и не опровергли эту информацию.

По информации источника, 4 штурмовика Су-25, один из которых 2-местный, передали Украине бесплатно. Примечательно, что эти 4 самолета Северная Македония закупила у Украины в 2001 году для борьбы с албанскими сепаратистами за 4 млн евро. Штурмовики сделали несколько боевых вылетов, а в 2004 году страна законсервировала их. В июле поступила информация, что самолеты чинят украинские инженеры, что свидетельствовало о том, что данные машины будут переданы ВСУ.

Ранее сообщалось, что Северная Македония передаст Украине танки Т-72.

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Отметим, роль Северной Македонии в своем свежем интервью BBC отметил второй президент Украины Леонид Кучма. По его словам, недавняя передача Украине танков это проявление не только ценностной солидарности, но и благодарности украинскому народу за добро, сделанное два десятилетия назад. В 2001 году, при президентстве Кучмы, Украина передала Македонии бронетехнику и авиацию, что дало возможность центральным властям страны ответить на вооруженный мятеж албанских сепаратистов и сохранить государство. К слову, у нас на сайте можно прочитать главные заявления Кучмы из его последнего интервью.