В сети радуются из-за важного оружия для Украины: что США озвучили на самом деле

В США пока не одобрили решение о передаче дальнобойных ракет

В сети появилась информация о том, что США готовятся передать Украине ракеты ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS, которые могут бить по целям на расстоянии в 300 километров. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

Так СМИ ссылаются на заявление депутата от Демократической партии США Элиссы Слоткин от 28 июля, в котором она рассказала, что обе партии в Конгрессе поддерживают передачу этих ракет Украине.

Тогда она заявляла, что нижняя палата парламента США настаивает на увеличении военной помощи ВСУ в ближайшие недели, чтобы украинские военные могли успешно провести контрнаступление на южном направлении.

Впрочем, она тогда не говорила, что эти ракеты действительно будут переданы Украине.

Кроме того, стоит отметить, что до этого помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан до этого говорил, что американский лидер опасается передавать это оружие Украине, так как это может спровоцировать начало третьей мировой войны.

Как сообщалось ранее, о прибытии РСЗО HIMARS в Украину впервые стало известно 23 июня, и менее чем за месяц они существенно повлияли на течение боевых действий.

Наиболее показательным примером их применения стало уничтожение склада боеприпасов в Новой Каховке, где оккупанты хранили снаряды к своим РСЗО.

Уже в июле член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что Украина и США ведут переговоры относительно поставок ракет ATACMS, однако их поставок еще не было.