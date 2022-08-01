У мережі радіють через важливу зброю для України: що США озвучили насправді

У США поки не схвалили рішення про передачу далекобійних ракет

У мережі з’явилася інформація про те, що США готуються передати Україні ракети ATACMS до реактивних систем залпового вогню HIMARS, які можуть бити за цілями на відстані 300 кілометрів. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Так ЗМІ посилаються на заяву депутата від Демократичної партії США Еліси Слоткін від 28 липня, у якій вона розповіла, що обидві партії у Конгресі підтримують передачу цих ракет Україні.

Тоді вона заявляла, що нижня палата парламенту США наполягає на збільшенні військової допомоги ЗСУ протягом найближчих тижнів, щоб українські військові могли успішно провести контрнаступ на південному напрямку.

Втім, вона тоді не говорила, що ці ракети справді будуть передані Україні.

Крім того, варто зазначити, що до цього помічник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван до цього говорив, що американський лідер побоюється передавати цю зброю Україні, оскільки це може спровокувати початок третьої світової війни.

Як повідомлялося раніше, про прибуття РСЗВ HIMARS в Україну вперше стало відомо 23 червня, і менш ніж за місяць вони суттєво вплинули протягом бойових дій.

Найбільш показовим прикладом їх застосування стало знищення складу боєприпасів у Новій Каховці, де окупанти зберігали снаряди до своїх РСЗВ.

Вже в липні член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Федір Вениславський заявив, що Україна та США ведуть переговори щодо постачання ракет ATACMS, проте їх постачання ще не було.