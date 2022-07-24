На півсотні HIMARS можна і не розраховувати: названо кількість пускових установок залпового вогню, які можуть бути передані Україні

Нестача систем ракетно-залпового вогню буде компенсована за допомогою далекобійної артилерії.

Американський конгресмен, голова Комітету з озброєнь нижньої палати Конгресу США Адам Сміт вирішив прояснити питання з кількістю установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню, які можуть надати Україні партнери з антипутінської коаліції з метою значного зменшення атакуючого потенціалу окупантів.

" Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що в нашому арсеналі є 50 таких установок. Я думаю, зараз мета – досягти кількості 25-30 ракетних установок залпового вогню", — сказав Сміт під час прийому американської делегації. в Офісі президента, пише Радіо Свобода.

За словами Сміта, на додаток до американських HIMARS можуть надійти кілька систем MLRS з Великобританії та інших країн.

Конгресмен припускає, що їхня кількість навряд чи буде занадто великою (раніше представники ЗСУ називали бажану кількість установок на рівні 50 або 60), але "наскребти по складах" 25 або 30 установок союзникам цілком під силу.

Як відомо, зараз до України вже доставлено 12 систем HIMARS із США та певна кількість британських MLRS M270. Але, звичайно, чим більшою буде кількість, тим ближчою буде перемога над путлером.

У зв’язку з цим нагадаємо, що 22 липня президент США Джо Байден підписав документ про надання Україні пакету військової допомоги, до якого входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.