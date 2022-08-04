Ошибки путина, угроза Третьей мировой и членство Украины в НАТО: топ-9 новых заявлений Кучмы

Бывший глава государства поддерживает нынешнюю власть и ждет капитуляции Москвы

Второй президент Украины Леонид Кучма, встретивший начало полномасштабного вторжения рф, как и большинство украинцев, у себя дома, все это время не уезжал за пределы страны. Он внимательно следит за событиями на фронте, искренне надеется на военную победу Украины, а также не считает, что со смертью диктатора путина может что-нибудь серьезно измениться. Бывший глава государства, эксруководитель украинской делегации на трехсторонних переговорах в Минске и талантливейший политик — он четко описывает, как видит нынешнюю ситуацию и дает некоторые прогнозы на будущее.

С Леонидом Кучмой удалось поговорить с журналистами "BBC Украина". Для большего удобства Телеграф выделил самые главные моменты интервью и подает их тезисно, цитируя в общей подборке.

О том, ожидал ли войны с россией

Это непростой вопрос. Психологически, как человек своего поколения, я был готов к войне, ведь еще ребенком пережил первую фашистскую оккупацию моей родины.

Относительно агрессивной природы путинской россии у меня иллюзий тоже не было еще с 2003 года, когда во время первой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне попытаются ворваться на наш остров Тузла. И я понимал реальный уровень российской угрозы, ведь был неплохо информирован из разных источников.

Но, несмотря на это, русское вторжение стало для меня потрясением. Наверное, я до последнего подсознательно надеялся, что у того, кто отдал этот бесчеловечный приказ, оставалось что-то человеческое.

О том, можно ли было избежать полномасштабного столкновения

Когда? Если в феврале, непосредственно накануне полномасштабной войны, думаю, избежать ее можно было бы, только пойдя на условия путинского ультиматума.

Тогда было бы не вторжение, а постепенное подчинение нашего государства, его плановая оккупация. И Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, повсюду, куда бы вошел российский оккупант. Допустимо ли было избегать вторжения такой ценой? Ответ, думаю, очевиден. Кажется, Черчилль сказал после Мюнхена, что избравший бесчестие во избежание войны получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, по-моему, не скажешь.

Невозможным было бы нашествие, если все годы с начала российской ползучей агрессии готовиться к отпору. Развивать и модернизировать наши Вооруженные силы — по-настоящему, полноценно, всесторонне.

О причинах путинского вторжения

Я считаю, что путин ворвался к нам, потому что не верил, что его за это кто-то накажет. Не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, способные крайне негативно влиять на россию.

Очевидно, что это стало для него неприятным и болезненным сюрпризом, с которым он не знает, как справиться. Вполне возможно, что, получив превентивное санкционное предупреждение и поняв серьезность намерений Запада, путин побоялся отдать приказ о наступлении.

О возможном применении "ядерки"

Я исключаю применение российского стратегического потенциала. Не верю в это совершенно. К стратегическому ядерному оружию государство может прибегнуть лишь либо при наличии реальной угрозы самому своему существованию, либо же в ответ на уже нанесенный удар, как некую "возмездие с того мира".

Использовать такое оружие россия может только против США, таковы особенности размещения и таргетинга межконтинентальных ракет. Но путин, что бы он ни рассказывал, прекрасно знает, что США ему не угрожают и первыми не ударят. Применение стратегического ядерного оружия означает автоматическое получение ответного удара и гарантированную гибель — есть даже такой термин в геополитике "гарантированное взаимное уничтожение". путин не самоубийца.

Что касается тактического ядерного оружия, то здесь, к сожалению, ситуация более сложная. Этой опасности я бы не исключал. Дело в том, что безъядерная Украина не способна ответить россии адекватно. А само ощущение безнаказанности уже более десяти лет является главным двигателем действий путина.

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О переговорах с россией

Что касается разговоров с путиным. Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сформулировал нашу позицию четко: за стол переговоров мы сядем только после поражения россии на поле боя. То есть, мы будем обсуждать именно наши условия и наши требования, и это правильно. А обсуждать их можно с кем-угодно.

О победе в войне

Прежде всего, не надо рассчитывать на то, что вот-вот умрет путин. Что санкции вот-вот экономически убьют россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна драться и решить все на поле боя.

Как война может кончиться? В конфликтах современного, цивилизованного мира обычно пытаются искать решения win-win, приемлемого результата, когда в той или иной степени побеждают все, и нет проигравших "вчистую". Это не наш случай.

Слишком многое принес горя, разрушения и ужасов на нашу землю путин. Градус уже поднят так, что в этой войне победитель может быть только один, и я верю, что именно мы будем этим победителем.

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Об Украине в НАТО

Идея нейтралитета, которая, кстати, являлась одним из пунктов российского ультиматума, насколько я знаю, уже не рассматривается. После российских зверств и военных преступлений никто не будет ни доверять, ни давать какие-либо обязывающие гарантии Кремлю.

Что касается помощи НАТО, надеюсь, для украинцев за это время стало очевидным, что почти весь объем получаемого нами оружия оказывают именно страны-члены Альянса. Отказ НАТО вмешиваться на институциональном уровне — это свидетельство не трусости перед Москвой, а ответственности перед каждой из стран-членов.

Лично я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО. Но, мне кажется, теперь и НАТО стратегически заинтересована в присоединении Украины — крупнейшего европейского государства с самой боеспособной на континенте армией. Это тем более актуально с учетом того, что сейчас самой серьезной угрозой для НАТО официально признана россия.

О нынешней украинской власти

Никто не может делать правильно все. Но, учитывая небывалую экстремальность и критичность ситуации, украинские власти делают гораздо больше и намного лучше, чем кто-то мог вообразить и ожидать от нее до российского вторжения.

Особенно если в ней сначала видели только дилетантов, как, насколько мне известно, относился к нашим руководителям путин. Очередной роковой просчет Кремля. А я, в свою очередь, искренне рад, что еще весной 2019 поверил в большой потенциал и честность намерений Владимира Зеленского и поддержал его.

Я считаю, что залог нашей победы — это единство народа, армии и власти, этакая "украинская триада", которую не преодолеет даже ядерная триада рф. Возможно, какие-либо текущие решения президента вызывают споры среди разных групп общества или политических сил. Но это, как говорится, детали и подробности тактического уровня. А вот на самом высоком, стратегическом уровне, как мне кажется, Зеленский все делает правильно.

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Об угрозе Третьей мировой войны

Когда Гитлер напал на Польшу, никто не знал, что это уже идет мировая война. В зависимости от того, как Украина отразит агрессию — либо Третьей мировой удастся избежать, либо она уже идет. Если мы устоим — пути дальше не пойдет. Если нет – боюсь, что "продолжение следует". Но мы устоим.

Впрочем, даже в случае расширения географии российской агрессии, думаю, опасность грозит скорее не Литве или Польше, а постсоветским республикам вне НАТО. Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия. Ведь россия нападает только на тех, кто слабее ее в разы, а еще лучше — слабее на порядок.

Бросать настоящий вызов НАТО, тем более утратив самую боеспособную часть своей армии — это, мне кажется, не о россии.