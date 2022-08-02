Украина находится на пути к победе, но нам нельзя расслабляться

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" подвел итоги войны россии против украинцев на сегодня

На 160-й день с начала полномасштабной российской агрессии против Украины можно сделать следующие выводы.

Во-первых, наши надежды на то, что российское общество будет более трезвым, что его образумят потери, которые несет армия рф (по данным Генштаба ВСУ, противник потерял около 42 тысяч человек, более 1,7 тысячи танков, масса артсистем, самолетов, вертолетов, корабли и катера), оказались напрасными. Напротив, поддержка путина и его варварских действий в Украине остается довольно высокой.

Во-вторых, происходит стремительный процесс демифологизации российской армии. Она уже далеко не "непобедимая и легендарная". На самом деле это сборище мародеров, насильников, людей, способных пытать пленных и убивать их с помощью целенаправленного взрыва, как это случилось в Еленовке.

В-третьих – россия постепенно переходит на мобилизационные рельсы. Хоть речь о всеобщей мобилизации пока не идет. И, думаю, не пойдет. Потому что в российском обществе слово "мобилизация" является синонимом слова "война". А объявить так называемую "спецоперацию" тем, чем она, по сути, является – войной – не готовы, похоже, ни российская власть, ни российское общество.

Ну, общий вывод состоит в том, что Украина не просто выстояла, но и находится на пути к победе. В чем не сомневается подавляющее большинство наших граждан. И это нормальный процесс, даже, что это не стопроцентное большинство. Ведь в демократическом обществе даже лучшие мысли не имеют полной, стопроцентной монополии.

А сам факт того, что полномасштабное российское вторжение продолжается уже 160 дней, свидетельствует о том, что нас ожидает еще длительное противостояние с агрессором. И нам нельзя расслабляться.