Украинский журналист Юрий Бутусов поделился мнением об окончании войны с россией

Основные вопросы

1. Когда кончится война?

– Война не закончится в ближайшее время, ни до конца осени, ни до конца зимы, все прогнозисты рассказывающие о сроках просто пытаются завладеть вниманием публики. Война продолжалась 8 лет и может продолжаться еще долгие годы.

2. От чего зависит окончание войны?

- Окончание войны зависит исключительно от способности украинской армии наносить российской армии такие потери, которые она не способна восстановить.

3. Остановится ли Россия, если захватит Донбасс?

– Нет. Россия сосредоточила войска в Донбассе для создания максимального преимущества, поскольку у российской армии не хватает сил. Российская армия остановится только там, где она будет разбита, как была разбита под Киевом, Харьковом и Николаевом.

4. Заканчиваются ли в России ракеты, снаряды и бомбы?

– Россия тратит много, но они готовились. Поэтому Россия сохраняет и значительное время будет сохранять преимущество в боевой технике и боеприпасах, ее запасы боеприпасов и техники пополнялись последние годы, работает военная промышленность.

5. Почему НАТО дает нам так мало оружия?

- На самом деле страны НАТО дают нам очень много оружия, но Украина не создала собственных запасов оружия и развернула большую армию, поэтому все, что дает НАТО с колес, идет на фронт и этого постоянно не хватает. Если посмотреть на сообщения в СМИ, НАТО предоставило за 5 месяцев более 450 танков, 18 РСЗО калибра 227 мм и тысячи управляемых и неуправляемых ракет, более 250 орудий 155 мм, включая новейшие САУ, более 500 тысяч снарядов 155 мм, включая высоко снарядами, десятки орудий советских калибров 152 и 122 мм, сотни тысяч снарядов 152 мм, 122 мм, тысячи реактивных снарядов 122, 220, 300 мм, десятки минометов 120, 82 мм, десятки тысяч мин на них, почти 2000 ракет переносных зенитно-ракетных комплексов, более 8000 ракет противотанковых ракетных комплексов, зенитно-ракетные комплексы, противокорабельный ракетный комплекс "Гарпун", десятки радаров, сотни зенитных ракет к ЗРК, сотни авиационных ракет, 10 вертолетов и вел. Нам передали основных вооружений и боеприпасов гораздо больше, чем у нас было запасов до войны.

5. Почему НАТО не передает нам большинство своего оружия?

- Страны НАТО не могут предоставить нам все свои запасы оружия, потому что у них: а) есть свои планы обороны; б) они не имели самых больших запасов для большой наземной войны, натовская доктрина возлагается на систему господства в воздухе и море; в) Россия, Китай, Иран создают новые военные угрозы в мире, и страны НАТО должны обеспечивать тоже увеличивающиеся резервы.

6. Когда заработает ленд-лиз и НАТО даст столько оружия, сколько нужно?

– Страны НАТО сейчас резко увеличивают мощности производства оружия, но это нельзя сделать очень быстро. Чтобы развернуть масштабное производство вооружения НАТО, нужно минимум год, по некоторым видам — два года.

7. Может ли Украина выиграть войну в России?

– Да, стратегически мы выигрываем в войне с Россией, политически и информационно на нашей стороне страны, которые производят более 50% ВВП мира. Но Россия (2% ВВП мира) сохраняет военное преимущество и война дается нам очень высокой ценой — десятками тысяч жизней. Мы остановили большое русское наступление, но мы не можем разгромить русские ударные группировки и уничтожить русскую артиллерию. Россия владеет тактической инициативой на большинстве участков фронта.

8. Какое главное преимущество Украины в войне?

- качество людей. Поэтому и наша главная задача войны — сохранять и качественно применять людей. Чтобы не истощать людей до последнего. Чтобы постоянно улучшать знания и оснащение. Чтобы на тот момент, когда оружие НАТО уйдет на фронт более массово, у нас были опытные и слаженные войска.

9. Что нужно делать государству?

– Нужно готовить армию, экономику и страну к многолетней наземной войне. Для этого необходима мобилизация всей страны, четкая оборонительная доктрина, документы планирования, изменения в качестве комплектования, подготовки резервов, применения войск, изменения в качестве обеспечения и организации логистики. Количество решает не все – преимущество создает качество, и именно качественные и системные изменения имеют ключевое значение.

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10. Можем ли мы освободить оккупированные территории?

- Других вариантов окончания войны нет — пока мы не освободим оккупированную Украину, война будет продолжаться. Россия не хочет мира, она требует капитуляции и фактического уничтожения Украины. Поэтому наше спасение – это только победа.