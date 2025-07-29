Воспитывали чемпиона, а получили беглеца? Что известно о родителях Потапа (фото)

Отец рэпера — военный в прошлом, а мама — чемпионка по плаванию

Украинский рэпер и продюсер Потап, заявивший, что приедет в Украину, вырос в семье военного и спортсменки. Судя по этому, он мог бы стать поддержкой своей страны в столь сложные для нее времена, но вместо этого он избрал молчание о войне и бегстве за границу.

И пока артист выпускает новые "хиты" под ником Slavic Balagan и гастролирует в разных странах, "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Потапа.

Что известно о родителях Потапа

Родился Алексей Потапенко в Киеве, 8 мая 1981 года. Его отец – военный в прошлом, а с 90-х начал заниматься бизнесом. По данным Википедии, бизнес Андрея Потапенко сопровождался многочисленными скандалами. Однако какими именно, неизвестно.

Потап с родителями. Фото: instagram.com/realpotap

Родители рэпера не ведут публичный образ жизни. Поэтому сам Потап не часто показывает их в соцсетях. Однако еще до начала полномасштабного вторжения отец продюсера появился на "Вечере премьер с Катей Осадчей" и даже дал интервью ведущей. Конечно, они говорили о Потапе. Отец рэпера рассказал, как он гордится сыном.

Известно, что Андрей Потапенко – творческий человек. Он написал несколько песен и всегда поддерживает невестку Настю Каменских.

Мама рэпера, Людмила Потапенко, была профессиональной спортсменкой в молодости. Она даже получила звание чемпионки мира по подводному плаванию в эстафете. После завершения карьеры она стала детским тренером по плаванию.

Сам Потап как-то вспоминал, что именно благодаря маме он стал заниматься плаванием и водным поло. К слову, в результате он получил звание мастера спорта.

Воспитание Алексея было достаточно суровым. Артист с детства знает, что такое дисциплина — он учился без "троек" и посещал много кружков.

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