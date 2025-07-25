Три брака и 2 детей: что известно о личной жизни покойного Халка Хогана и как выглядят его бывшие

У легендарного рестлера остались взрослые дочь и сын

В четверг, 24 июля, стало известно о смерти 71-летнего американского рестлера и актера Халка Хогана. При жизни он поддерживал республиканцев и был отцов для двух детей.

Знаменитость был женат трижды и имел дочь и сына. "Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни голливудского актора Халка Хогана и как выглядят его наследники.

Первый брак и дети

Хоган женился на Линде Кларидж в 1983 году. В браке у них родились двое детей: дочь Брук (май 1988 года) и сын Ник (июль 1990 года). Со временем отношения дали трещину, и в июле 2009 года супруги официально развелись. После этого Линда откровенно говорила о своем неудачном браке, а бывшего мужа называла "сексоголиком" и "лгуном".

В своей автобиографии 2009 года Хоган признал, что Линда неоднократно подозревала его в изменах всякий раз, когда он заводил дружбу с другими женщинами. Сам рестлер отрицал, что изменял матери своих детей.

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Дети Халка Хогана - Брук и Ник. Фото: Getty Images

Второй брак и снова развод

После расставания с Линдой Хоган женился на Дженнифер Макдэниел в декабре 2010 года. Их свадьба состоялась за домом рестлера в Клируотере, штат Флорида. Они прожили в браке почти 11 лет, прежде чем он подал на развод в октябре 2021 года.

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Последняя любовь

В феврале 2022 года Хоган закрутил роман с инструктором по йоге и матерью троих детей Скай Дэйли. В сентябре того же года влюбленные поженились на скромной церемонии во Флориде.

Отметим, что Халк Хоган любил женщин, как и его фаворит Дональд Трамп. Президент США на фоне слухов о разводе с Меланией окружил себя ее двойниками.