Снижение интереса к войне в Украине – это ложь кремля: дипломат объяснил ситуацию

Газовый шантаж россиян не позволит Европе выпустить Украину из виду

Определенная усталость западного мира от новостей о войне в Украине, на которую указывают исследования и которой опасаются украинцы, является частью нарративов, распространяющихся из москвы. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В интервью "Телеграфу" он призвал не повторять это мнение. В частности, из-за российского газового шантажа, который напрямую связан с войной в Украине, поэтому является одной из ключевых тем обсуждения для европейских чиновников сейчас. На это, по словам Огрызко, указывает то, что Европа на днях согласилась до конца марта 2023 сократить потребление газа на 15%, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

"Основные линии правительства точно не изменятся, есть формат Рамштайн, другие средства поддерживать тему Украины, но не в СМИ, а среди руководителей государств. Поэтому московская пропаганда может говорить, что уменьшается количество публикаций, но помощь же не уменьшается. А даже увеличивается. А интерес не может сохраняться на одном уровне в течение пяти месяцев", – отметил Огрызко.

Напомним, политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил "Телеграфу", что газовый шантаж не только усиливает внимание мира к войне в Украине, но и приведет к тому, что россия уже в скором времени окончательно потеряет европейский рынок.