Зима без российского газа: европейские министры приняли важный документ

Против выступила только Венгрия

На прошлой неделе Еврокомиссия представила план постепенного сокращения потребления газа на 15%, направленный, в частности, на преодоление зависимости от российского топлива. А сегодня министры энергетики стран ЕС достигли "политического соглашения", которое закрепляет добровольное присоединение к этому плану.

Сообщение об этом появилось в Twitter чешского председательства в Совете ЕС. "Это не было невыполнимой миссией", — говорится в сообщении. Дело в том, что Венгрия единственная среди стран Евросоюза выступила против этой инициативы. Но для принятия решения достаточно было большинства голосов.

Страны Евросоюза, согласно плану, должны с августа по март сократить потребление газа на 15%. По общим объемам – это примерно 45 миллиардов кубометров. Этот план стал ответом на газовый шантаж владимира путина. Он рассчитывает таким образом оказать давление на ЕС и добиться отмены части санкций. В ЕС на уступки идти пока не настроены.

Между тем принятие документа произошло на фоне резкого роста биржевой цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров на Лондонской бирже 26 июля составила около 2033 долларов. Цена начала расти из-за того, что накануне российский "газпром" заявил, что останавливает еще одну турбину газопровода "Северный поток". Это объяснили техническими причинами. В Европе на такой шаг ответили, что никаких технически обусловленных причин для этого нет, а еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала решение "газпрома" политически мотивированным, еще более подчеркивающим необходимость отказа от российского газа.

Как сообщал "Телеграф", россия сегодня также без предупреждения резко увеличила давление в газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке на государственной границе с Украиной. Это чревато аварийными ситуациями и может свидетельствовать о желании россиян показать, что они готовы перекрыть еще один источник поставок топлива в Европу.