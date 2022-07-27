Самое страшное уже произошло: США рассказали, как спасают Европу от газового шантажа путина

Угрозы "газпрома" снизить поставки топлива в Европу до критически низких, создают серьезные риски и для США.

Несмотря на то, что министры энергетики стран ЕС накануне смогли принять решение об уменьшении потребления природного газа, прежде всего российского, единства по этому вопросу не было. Как обычно, против выступила Венгрия. Тем временем в США очень обеспокоены этим расколом и усиленно работают над укреплением единства Европы, которое пошатнулось из-за российского газового шантажа.

Как пишет CNN, в администрации президента Джо Байдена не афишируют эти усилия, но обеспокоенность сокращениями поставок российского газа растет по обе стороны Атлантики. Поэтому в Европу отправился координатор президента США по глобальной энергетике Амос Хохштейн. Он обсудит планы на случай непредвиденных обстоятельств с целевой группой США и ЕС по энергетике. Переговоры пройдут в Париже и Брюсселе. Целевая группа была создана в марте этого года.

Один из предметов переговоров – заявление российского "газпрома" о сокращении поставок газа через "Северный поток-1" в Германию наполовину. Трубу после этого будут использовать только на 20% от ее пропускной способности. В США это считается ответом на западные санкции. Опасность такого шага усматривается в том, что он может поставить Европу на грань столь сильного дефицита газа, что топлива может не хватить на прохождение зимнего сезона. "Это был наш самый большой страх", — сказал официальный представитель США. Для самой Америки такой дефицит чреват ростом цен на природный газ и электроэнергию.

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Источники в американском правительстве также сообщили, что в ближайшие дни в Европе обсудят вопросы производства атомной энергии для компенсации нехватки газа. В частности, США планируют убедить Германию отказаться от текущих планов прекратить использование оставшихся своих АЭС до конца 2022 года.

Как сообщал Телеграф, план Еврокомиссии по сокращению зависимости от газа предусматривает до конца марта 2023 года урезать его потребление всеми странами за некоторыми исключениями на 15%. При его замещении Европа будет делать акцент на возобновляемых и безопасных источниках энергии.