Найстрашніше уже сталось: США розповіли, як рятують Європу від газового шантажу путіна

Погрози "газпрому" знизити поставки палива в Європу до критично низьких, створюють серйозні ризики і для США

Попри те, що міністри енергетики країн ЄС напередодні змогли ухвалити рішення про зменшення споживання природного газу, насамперед російського, єдності з цього питання не було. Як завжди, проти виступила Угорщина. Тим часом у США дуже занепокоєні цим розколом і посилено працюють над зміцненням єдності Європи, яка похитнулась через російський газовий шантаж.

Як пише CNN, в адміністрації президента Джо Байдена не афішують ці зусилля, але занепокоєння скороченнями поставок російського газу росте по обидві сторони Атлантики. Тому до Європи вирушив координатор президента США з глобальної енергетики Амос Хохштейн. Він має обговорити плани на випадок непередбачених обставин із цільовою групою США та ЄС з енергетики. Переговори пройдуть у Парижі та Брюселі. Цільову групу було створено у березні цього року.

Один із предметів переговорів – заява російського "газпрома" про скорочення поставок газу через "Північний потік-1" до Німеччини наполовину. Трубу після цього використовуватимуть лише на 20% від її пропускної спроможності. У США це вважають відповіддю на західні санкції. Небезпеку такого кроку вбачають в тому, що він може поставити Європу на межу настільки сильного дефіциту газу, що палива може не вистачити на проходження зимового сезону. "Це був наш найбільший страх", — сказав офіційний представник США. Самій Америці такий дефіцит загрожує ростом цін на природний газ та електроенергію.

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Джерела в американському уряді також повідомили, що найближчими днями в Європі мають обговорити питання виробництва атомної енергії для компенсації нестачі газу. Зокрема США планують переконати Німеччину відмовитись від поточних планів припинити використання решти своїх АЕС до кінця 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф", план Єврокомісії по скороченню залежності від газу передбачає до кінця березня 2023 року урізати його споживання усіма країнами за деякими винятками на 15%. При його заміщенні Європа буде робити акцент на відновлюваних та безпечних джерелах енергії.