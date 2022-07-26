Зима без російського газу: європейські міністри ухвалили важливий документ

Проти виступила тільки Угорщина

Минулого тижня Єврокомісія представила план поступового скорочення споживання газу на 15%, який спрямований, зокрема, на подолання залежності від російського палива. А сьогодні міністри енергетики країн ЄС досягли "політичної угоди", яка закріплює добровільне приєднання до цього плану.

Повідомлення про це з’явилось у Twitter чеського головування у Раді ЄС. "Це не було нездійсненною місією", — йдеться у повідомленні. Справа в тому, що Угорщина єдина серед країн Євросоюзу виступила проти цієї ініціативи. Але для прийняття рішення достатньо було більшості голосів.

Країни Євросоюзу, згідно з планом, мають з серпня по березень скоротити споживання газу на 15%. За загальними обсягами – це приблизно 45 мільярдів кубометрів. Цей план став відповіддю на газовий шантаж володимира путіна. Він розраховує таким чином натиснути на ЄС і домогтися скасування частини санкцій. В ЄС на поступки іти наразі не налаштовані.

Тим часом, ухвалення документу відбулось на тлі різкого росту біржової ціни на природний газ. Вартість тисячі кубометрів на Лондонській біржі 26 липня склала майже 2033 долари. Ціна почала зростати через те, що напередодні російський "газпром" заявив, що зупиняє ще одну турбіну газопроводу "Північний потік". Це пояснили технічними причинами. В Європі на такий крок відповіли, що жодних технічно зумовлених причин для цього нема, а єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон назвала це рішення "газпрому" політично вмотивованим, яке ще більше підкреслює необхідність відмови від російського газу.

Як повідомляв "Телеграф", росія сьогодні також без попередження різко збільшила тиск у газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці державного кордону з Україною. Це загрожує аварійними ситуаціями і можуть свідчити про бажання росіян показати, що вони готові перекрити ще одне джерело постачання палива до Європи.