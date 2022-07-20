Європа готується зустрічати зиму зовсім без російського газу, опубліковано план

До весни усі країни ЄС мають скоротити споживання газу на 15%

Після того, як росія посилила свій газовий шантаж Європи, оголосивши форс-мажорну ситуацію у поставках палива, ЄС негайно зробив крок у відповідь. Європейська комісія ухвалила план проходження зимового сезону без російського палива взагалі.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, новий законодавчий інструмент, покликаний скоротити споживання газу всіма державами-членами ЄС на 15% до наступної весни. Крайній термін виконання плану призначений на 31 березня 2023 року. Відповідних заходів повинні будуть вжити усі – домогосподарства, державні органи, промисловість, постачальники електроенергії, тощо. Зі свого боку ЄК пообіцяла прискорити диверсифікацію поставок, включно з переходом на спільні закупівлі палива.

Також європейські держави до кінця вересня мають оновити свої національні плани дій у надзвичайних ситуаціях в енергетиці. "Держави-члени, які вимагають солідарного постачання газу, повинні будуть продемонструвати заходи, які вони вжили для зниження попиту всередині країни", – йдеться у повідомленні.

План, який надається європейським країнам, також спрямований на заміну газу іншими видами палива. А пріоритетними у ньому зазначені домогосподарства та об’єкти критичної інфраструктури. Економити паливо при цьому закликають уже з літа, щоби запасти збережений ресурс на зимовий сезон. Це також допоможе уникнути стрибків цін. При цьому країни ЄС закликають всюди, де це можливо, переходити на відновлювані джерела енергії або чистіші, менш вуглецеві або забруднюючі варіанти. А приватних споживачів просять максимально скорочувати енерговитрати на опалення та охолодження своїх помешкань.

Як повідомляв "Телеграф", українцям також пояснили, що буде з поставками газу найближчої зими.