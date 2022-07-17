Екстрасенс розповів, чи залишаться українці узимку без опалення та газу

Гордєєв зазначив, що зараз чудовий період розпочати щось нове.

Крім того, що всі українці зараз хочуть знати "коли ж закінчиться війна?" є ще кілька важливих питань, відповіді на які люди також хочуть отримати відповідь. Через проблеми у вивезенні зерна, а також пожежі на полях, українці переживають чи не буде голоду, а через остаточну відмову від російського газу, постало питання до опалювального сезону.

Відповіді на ці запитання дав відомий український екстрасенс Макс Гордєєв в інтерв’ю УНІАН. Він запевняє, що все в країні буде добре, головне не панікувати і не створювати собі додаткових проблем.

"Ні-ні, у нас все буде" — відповів Гордєєв на запитання, чи залишаться українці взимку залишитися без опалення та газу.

Така ж категорична відповідь була і про голод. В Україні його не буде, екстрасенс упевнений. Він зазначив, що ця проблема більше турбує людей із низьким статком. Гордєєв радить їм зараз не сидіти склавши руки, а зайнятися чимось новим, знайти своє місце в цьому житті та світі, активно шукати нові можливості.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханова, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.