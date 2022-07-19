росія посилила газовий шантаж Європи: оголошено "форс-мажор"

росія загрожує залишити Європу без газу

Російська компанія "Газпром" знову шантажує Європу постачанням газу і цього разу направила повідомлення про те, що не може гарантувати постачання "блакитного палива".

Як повідомляють Reuters і Bloomberg, російський монополіст повідомив, що це стосується постачання газу газопроводом "Північний потік 1", а пов’язано це з "форс-мажорними обставинами".

Лист було надіслано 14 липня, але в ньому йшлося про постачання газу з 14 червня, а про дату закінчення "форс-мажору" взагалі нічого не йдеться.

Серед компаній, які отримали лист щастя, виявився і найбільший імпортер російського газу до Німеччини, концерн Uniper.

Представники компанії вважають, що подібне рішення "Газпрому" не обґрунтоване.

Як розповів у коментарі Bloomberg представник консалтингової компанії Energy Aspects Тревор Сікорскі, рішення оголосити форс-мажор заднім числом може свідчити про те, що росія не планує відновлювати постачання газу по "Північному потоці 1" після завершення техобслуговування.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну країни Заходу обрушили на москву безпрецедентний санкційний тиск. Через це "Газпром" не зміг отримати назад турбіну компресорної станції "СП-1", яка перебувала на ремонті у Канаді.

У відповідь "Газпром" знизив пропускну спроможність газопроводу і скоротив подачу газу зі 167 млн кубометрів до 100 млн, у спробах натиснути на Німеччину.

Після цього Канада вирішила підіграти агресору на прохання Німеччини та схвалити рішення про виключення з санкційного режиму постачання турбін для газопроводу, в Україні вважають, що це може призвести до створення серйозного прецеденту.