россия усилила газовый шантаж Европы: объявлен "форс-мажор"

россия грозит оставить Европу без газа

Российская компания "Газпром" вновь шантажирует Европу поставками газа и на этот раз направила уведомление о том, что не может гарантировать поставки "голубого топлива".

Как сообщают Reuters и Bloomberg, российский монополист сообщил, что это касается поставок газа по газопроводу "Северный поток 1", а связано это с "форс-мажорными обстоятельствами".

Письмо было отправлено 14 июля, но в нем говорилось о поставках газа с 14 июня, а о дате окончания "форс-мажора" и вовсе ничего не говорится.

Среди компаний, которые получили "письмо счастья", оказался и крупнейший импортер российского газа в Германию, концерн Uniper.

Представители компании считают, что подобное решение "Газпрома" не обосновано.

Как рассказал в комментарии Bloomberg представитель консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски решение объявить форс-мажор задним числом может свидетельствовать о том, что россия не планирует возобновлять поставки газа по "Северном потоке 1" после завершения техобслуживания.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину, страны Запада обрушили на москву беспрецедентное санкционное давление. Из-за этого "Газпром" не смог получить назад турбину компрессорной станции "СП-1", которая находилась на ремонте в Канаде.

В ответ "Газпром" снизил пропускную способность газопровода и сократил подачу газа со 167 млн кубометров до 100 млн, в попытках надавить на Германию

После этого Канада решила подыграть агрессору по просьбе Германии и одобрить решение об исключении из санкционного режима поставку турбин для газопровода, в Украине считают, что это может привести к созданию серьезного прецедента.