Европа готовится встречать зиму совсем без российского газа, опубликован план

К весне все страны ЕС должны сократить потребление газа на 15%

После того, как россия усилила свой газовый шантаж Европы, объявив форс-мажорную ситуацию в поставках топлива, ЕС немедленно сделал ответный шаг. Европейская комиссия одобрила план прохождения зимнего сезона без российского топлива вообще.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, новый законодательный инструмент, призван сократить потребление газа всеми государствами-членами ЕС на 15% к следующей весне. Крайний срок выполнения плана назначен на 31 марта 2023 года. Соответствующие меры должны будут принять все – домохозяйства, государственные органы, промышленность, поставщики электроэнергии и т.д. Со своей стороны ЕК пообещала ускорить диверсификацию поставок, включая переход на совместные закупки топлива.

Также европейские государства должны до конца сентября обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях в энергетике. "Государства-члены, требующие солидарной поставки газа, должны будут продемонстрировать меры, которые они приняли для снижения спроса внутри страны", – говорится в сообщении.

План, предоставляемый европейским странам, также направлен на замену газа другими видами топлива. Приоритетными же в нем указаны домохозяйства и объекты критической инфраструктуры. Экономить топливо при этом призывают уже с лета, чтобы запасти сохраненный ресурс на зимний сезон. Это также поможет избежать скачков цен. При этом страны ЕС призывают повсюду, где это возможно, переходить на возобновляемые источники энергии или более чистые, менее углеродные или загрязняющие варианты. А частных потребителей просят максимально сокращать энергозатраты на отопление и охлаждение жилья.

Как сообщал "Телеграф", украинцам также объяснили, что будет с поставками газа в ближайшую зиму.