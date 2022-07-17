Экстрасенс рассказал, останутся ли украинцы зимой без отопления и газа

Гордеев отметил, что сейчас хороший период начать что-то новое.

Помимо того, что все украинцы сейчас хотят знать "когда же закончится война?", есть еще несколько важных вопросов, ответы на которые люди также хотят получить ответ. Из-за проблем в вывозке зерна, а также пожарах на полях, украинцы переживают не будет ли голода, а из-за окончательного отказа от российского газа, появился вопрос к отопительному сезону.

Ответы на эти вопросы дал известный украинский экстрасенс Макс Гордеев в интервью "УНИАН". Он уверяет, что все в стране будет хорошо, главное не паниковать, и не создавать себе дополнительных проблем.

"Нет-нет, у нас все будет" — ответил Гордеев на вопрос, останутся ли украинцы зимой остаться без отопления и газа.

Такой же категоричный ответ был и о голоде. В Украине его не будет, экстрасенс уверен. Он отметил, что эта проблема больше беспокоит людей с низким достатком. Гордеев советует им сейчас не сидеть сложа руки, а заняться чем-нибудь новым, найти свое место в этой жизни и мире, активно искать новые возможности.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.